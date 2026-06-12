କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଝଟକା: ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଖାରଜ ବିରୋଧରେ ଆବେଦନ ଖାରଜ
କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଖାରଜ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ।
By Sumit Saxena
Published : June 12, 2026 at 4:24 PM IST
SC ON MEENAKSHI NATARAJAN ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଖାରଜକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆବେଦନ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଚାରପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅତୁଲ ଏସ୍ ଚାନ୍ଦୁରକରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମାମଲା ଆଗତ ହେବା ପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 32 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆବେଦନକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ...ଏଥିପାଇଁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି ।"
"ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଖାରଜ ପାଇଁ ଆଧାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେବଳ ମାମଲାର ତଥ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଏହି ଆଦେଶରେ ଥିବା କୌଣସି କଥା ନିର୍ବାଚନ ଆବେଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆବେଦନକାରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି କୌଣସି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରନ୍ତି," ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି ଏବଂ ବିବେକ ତନଖା ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ, ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଡିଏସ୍ ନାଇଡୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାମାଙ୍କନ ଖାରଜରେ "ସ୍ପଷ୍ଟ" ଏବଂ "ପ୍ରକାଶିତ" ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଧାରା 32 ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
ଆଦେଶ ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି କୋର୍ଟ ଏପରି ଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧାରା 32/226 ଅନୁଯାୟୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ମାମଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଆବେଦନର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପଠାଯିବା ଉଚିତ, ସେହି ମାମଲା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଧାରା 329ରେ ଏକ ନୀତି ପଢ଼ିବା ପରି ହେବ ଯାହାର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ।
"ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି କୋର୍ଟ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଖାରଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ମାମଲାରେ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାଚନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇପାରିବେ, ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ," ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନଟରାଜନଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ଏପରି କୌଣସି ରାୟ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏପରି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, ଥରେ ନାମାଙ୍କନ ଖାରଜ ହୋଇଗଲେ, ପ୍ରତିକାର ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିଥାଏ । ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ର ପଚାରିଥିଲେ, "ଏହି କୋର୍ଟର କୌଣସି ରାୟ ଅଛି କି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛୁ ?"
ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ର ସିଂଘଭିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, କଷ୍ଟକର କଥା ହେଉଛି ଯଦି କୋର୍ଟ ନାମାଙ୍କନ ଖାରଜ କରିବାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ତେବେ ଧାରା 329 ଅନୁଯାୟୀ ବିଚାର କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭାଜନ ହେବ ।
ବିଚାରପତି ମିଶ୍ର ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିକାର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି । "ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛୁ ସେଠାରେ ଆମକୁ କୌଣସି ରାୟ ଦେଖାନ୍ତୁ ?" ଖଣ୍ଡପୀଠ ପଚାରିଲେ ।
ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, କେବଳ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । "କୋର୍ଟର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କେଉଁଠି? ସମନ ଜାରି କରିବା କ'ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବୋଲି ଗଣନା ହୁଏ?" ଓକିଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
ସିଂଘଭି କହିଥିଲେ "କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ, ସେ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ? ଯଦି କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ତେବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ।"
ସିଂଘଭି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ "ସମ୍ବିଧାନର ସଂରକ୍ଷକ ନୀରବ ରହିଥିଲେ, ଯାହା ନିନ୍ଦନୀୟ ।" ସେ ଶାସନର ବିଫଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଗତକାଲି ଏହି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ପଚାରିଥିଲେ, "ଆମକୁ ଏପରି କୌଣସି ରାୟ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ସଂସଦୀୟ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନାମାଙ୍କନ ପରେ, ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛୁ ।"
ସିଂଘଭି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ନୀରବ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ଯେକୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲେ । ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ କେବଳ ସେହି ମାମଲା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିରେ ବିଚାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଫର୍ମ 26ର ଧାରା 5 ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରକାଶିତ ଯାହା ଅନ୍ୟଥା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ନାମାଙ୍କନକୁ ଖାରଜ କରିବ ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରିନାହାନ୍ତି ।
ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ମୁକୁଲ ରୋହତଗୀ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତେବେ ଧାରା 32 ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ରୋହତଗୀ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 329 ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଧାରା 32 ଏବଂ 226 ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ।
ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ରରେ ଅନିୟମିତତା ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା । ସମ୍ପ୍ରତି, ୧୦ ଜଣିଆ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ।
ଗୁରୁବାର ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ବିଜେପି ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ "ସହଯୋଗ" ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ "ସିଟ୍ ଚୋରି" ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏକ ଏକ୍ସ-ପୋଷ୍ଟରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ।
After Vote Chori and Sarkar Chori - the BJP-EC jugalbandi has finished the contest before it has even begun with Seat Chori.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 11, 2026
Look at what happened in the recent Rajya Sabha elections.
Congress candidate Meenakshi Natarajan ji submitted every document. No pending cases. The EC…
ସେ କହିଥିଲେ, "ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଏବଂ ସରକାର ଚୋରି ପରେ, ବିଜେପି ଏବଂ ଇସି (ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ) ମିଳିତ ଭାବରେ 'ସିଟ୍ ଚୋରି' ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ନଥିଲା । ତଥାପି, ବିଜେପିର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ।"
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିମଳ ନାଥୱାନୀ ଫର୍ମରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିମଳ ନାଥୱାନୀ ଫର୍ମରେ ନିଜ ନାଁ ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ, ଜୁନ୍ ୨୮ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କେନ୍ଦ୍ର ନୀତି ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ; ଆସନ୍ତାକାଲି ବସିବ ବଡ ବୈଠକ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ