କୁକୁର ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଝଟକା; ବଳବତ୍ତର ରହିଲା 2025 ଆଇନ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରୁ ହଟିବେ ବୁଲା କୁକୁର
Published : May 19, 2026 at 12:58 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସର୍ବ ସାଧାରଣସ୍ଥାନରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2025 ନଭେମ୍ବର 7ରେ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ରାୟର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ମଙ୍ଗଳବାର କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଆନିମଲ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲା ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମାନକର ବୈଧତାକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ତଥା ଅନ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ହଟଇାବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ଯାଇିଥିଲା ।
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୁକୁର କାମୁଡା ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରା ନ ଯାଏ ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ । ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମନାଥ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ 2025 ନଭେମ୍ବରରେ ଦେଇଥିବା ନିଜ ଆଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ସେଲ୍ଟର ହୋମରୁ ନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଯେପରି ପ୍ରୟାସ ହେବା କଥା ତାହା କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 21 ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି । ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କର ବୁଲିବାର ଅଧିକାର ଅଛି । ତେବେ ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ, କୁକୁର କାମୁଡିବା ପରି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଏହି ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ।
