ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦାବି ନେଇ ଆଗତ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ; କହିଲେ, ସଚେତନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଜବରଦସ୍ତ ନୁହେଁ
ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଲାଗି ଆଗତ ଆବେଦନର ବିଚାର କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ପିିଟିଶନରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିିଯୋଗ ଷ୍ଟେକହୋଲ୍ଡର୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
Published : April 16, 2026 at 5:47 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 6:05 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 'ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଏ ଦେଶର ଲୋକେ 75 ବର୍ଷ ଧରିି ଏହା ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି । ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶା ରଖିବା କି ସମସ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ । ହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ । ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି' । ଆଜି ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।
ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଲାଗି ଆଗତ ଏକ ଆବେଦନର ବିଚାର କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିବା ସହ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି । ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ "ନୀତିର ପରିସର" ମଧ୍ୟରେ ଆସେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ଏଥି ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟା ବାଗଚୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ବିପୁଲ ଏମ ପଞ୍ଚୋଲିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର କରି ପିିଟିଶନର ଅଜୟ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିିଯୋଗ ଷ୍ଟେକ ହୋଲ୍ଡର୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି, 'ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଇନକୁ ଜବରଦସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ହୁଏନି ବରଂ ସଚେଚନତା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇ ହୁଏ ।' ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଟିଂରେ ଥିବା ବ୍ୟାବହାରିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ, 'ମତଦାନ ଦିନ ଜଜଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଭୋଟରଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।'
ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ
ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି, 'ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ମାନିନେବା, ତେବେ ୱାର୍କିଂ ଡେ ହୋଇଥିଲେ ବି ଜଷ୍ଟିସ ବାଗଚିଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯିବାକୁ ପଡିବ ।' ଜଷ୍ଟିସ ବାଗଚି କହିଛନ୍ତି, 'ନ୍ୟାୟିକ କାମ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ତେଣୁ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ।'
ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, 'ଯଦି କେହି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ । ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ହେଲେ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରି ପାରିବା ନାହିଁ ।'
ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୋର୍ଟ ‘ଘରେ ରହିିବା ଅପରାଧ’ ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ।
ସିଜେଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, 'ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ । ଯଦି କେହି ନାଗରିକ ଭୋଟ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମେ କଣ କରି ପାରିବା ?' ଖଣ୍ତପୀଠ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, 'ଯଦି ଜଣେ ଗରିବ କହିବ ଯେ, ମୋତେ ଆଜି କାମ କରି ରୋଜଗାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ମୁଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କେମିତି ଯିବି… ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବା ଠିକ ହେବ ?'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଚାରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାଡପତ୍ର ମାମଲା: ଆୟକରରୁୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ବାହାରେ 120 କୋଟିର ଗହଣା ଦେବାକୁ ରାଜିଥିଲେ ସ୍ବାମୀ, କଡା ନିନ୍ଦା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ