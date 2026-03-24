ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଶିଖ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏସସି ମାନ୍ୟତା ଯିବ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ମାମଲାଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଦ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

Supreme Court | File Photo
Supreme Court | File Photo
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 24, 2026 at 2:29 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଶିଖ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC)ର ମାନ୍ୟତା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ଆଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ।

ବିଚାରପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାମଲାରେ, ଆବେଦନକାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରୁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମଦିକା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହାନ୍ତି ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବେଦନକାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପାଦ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ଘରେ ନିୟମିତ ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସମୟରେ ସେ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ । ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଘଟଣା ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ । ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଶିଖ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ମାନ୍ୟତା ହରାଇବ । ଏହି ମାମଲାର ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ ।

ମାମଲାଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଦ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ) ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ।

ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏସସି ଆଣ୍ଡ ଏସଟି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ପାଦ୍ରୀ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ପରକୀୟା ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ) ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

