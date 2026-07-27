ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଏକ ଅଧିକାର, ବଳପ୍ରୟୋଗର କାରଣ ନୁହେଁ: NEET ମାମଲା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଏକ ଅଧିକାର ।
By Sumit Saxena
Published : July 27, 2026 at 4:40 PM IST
SC ON NEET PAPER LEAK, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିବାଦ ଲାଠିଚାର୍ଜ କିମ୍ବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ବାରା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପୋଲିସ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଆବେଦନକୁ ଜଣେ ଓକିଲ ଯେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗର ପୃଥକ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟୋକଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି, "ସାମ୍ବିଧାନିକ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କେବଳ ଏହା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିବାରୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ..."
ଜଣେ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଅପମାନଜନକ ଆଚରଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପୋଲିସକର୍ମୀଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡିକ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲାତ ମାରିବା ଏବଂ ଲିଞ୍ଚିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାଗଚି କହିଛନ୍ତି, "ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଘାତ... ସମାନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ।" ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏସଓପିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ । "ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିବା ଉଚିତ... ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ହେଲମେଟ୍ । ଧରାଯାଉ ଯୁବକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ।"
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ; ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଅସାମାଜିକ ଉପାଦାନ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ।"
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ୍ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ମାମଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣାଣି କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଉପରେ ସିଜେଆଇ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।
ସେ କହିଥିଲେ, "ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ମାମଲା ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ... ଯଦି ଅଧିକ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆମେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଯେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ।" ସିଜେଆଇ ପଚାରିଥିଲେ, "କିପରି ଅତିକ୍ରମଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କ'ଣ?"
ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଏକ ସମାନ ପ୍ରୋଟୋକଲ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ... ଏହା ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ପ୍ରତିବାଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହୁଏ । ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ପ୍ରତିବାଦ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ହେବା ଉଚିତ୍... ତେଣୁ, ଏକ ନିଜ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁଶାସନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ..."
ମେହେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା କିମ୍ବା ବିରୋଧ ବିନା ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ସହାୟତା କରିବେ । ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମାମଲା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଗୋପାଳ ଶଙ୍କରାନାରାୟଣନ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛୁ । ଡାଏରୀ ନମ୍ବର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ଜରୁରୀ..."
ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି । କିଛି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ... କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ।" ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ଭି. ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସୋମବାର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା; ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଅମିତ ଶାହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମସ୍ତ ଦାବିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହମତ ହେବାପରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦକୁ 'ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ' ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସିଜେପିର ଆହ୍ୱାନ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ