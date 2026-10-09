ମାଛି ମାରିବା ପାଇଁ ହାତୁଡି ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ.. ଅକ୍ଟୋବର10 ବନ୍ଦ ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ଓ ରେଳ ସେବା ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏମିତି କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଅସାଧାରଣ ଭିଡକୁ ଯଦି ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କରନ୍ତୁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ କୌଣସି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନ ହେବ ।
Published : October 9, 2026 at 7:01 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ରେଳସେବା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆ ଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧାଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୌଖିକ ଭାବେ ମତ ଦେଇ କହିଥିଲେ, 'ଆନୁପାତଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏକ ନୀତି ଅଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ଆପଣ ମାଛି ମାରିବା ପାଇଁ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ।'
ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଭି.ମୋହନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ହୋଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ମାମଲା ଉପରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା , ଅକ୍ଟୋବର 10ର ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆୟୋଜକ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥିଲେ । ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ, 'ଆୟୋଜକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୋର୍ଟ ରାଜଧାନୀରେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଚିନ୍ତିତ ଅଟନ୍ତି ।'
ସିଜେଆଇ କହିଥିଲେ, 'ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ । ଆମର ଚିନ୍ତା, ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଡଗାଓଁ କିମ୍ବା ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରୁ ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସହରର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କହୁଛୁ । ଆପଣ ଅସାଧାରଣ ଭିଡକୁ ଯଦି ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା କରନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ କୌଣସି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନ ହେବ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଘରୋଇ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।'
ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ ସିବ୍ବଲ କହିଥିଲେ, ଏହି ସମସ୍ୟା ଟ୍ରେନ ସହ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଓକିଲ କହିଥିଲେ, ଏମାନେ ବ୍ୟାରିକେ଼ଡ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସହରର ଗୋଟିିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାପାଇଁ ଅଟାକଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବେ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ।
ସିଜେଆଇ କହିଥିଲେ, "ସମାନତାର ଏକ ନୀତି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ, ଆପଣ ମାଛି ମାରିବା ପାଇଁ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ।'
ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟ୍ରେନସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନଗୁ଼ଡିକୁ ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତୁ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ପାଇଁ ସମାନୁପାତିକ ନୀତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉପାୟରେ ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ପୂର୍ବରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣାକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ କରି ସିପିଆଇ(ଏମ)ର ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ଏମ.ଏ.ବେବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାମଲା ଦାଏର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ଜରୁରୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେନି ଦାମୀ ଉପହାର, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଅଫର; କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ