ETV Bharat / bharat

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ସୁପ୍ରିମ ଛାଟ

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ଅନଲାଇନରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ବିରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟର ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।

Representational image
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ((ANI))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମ ଛାଟ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମେଟା ଓ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ଅନଲାଇନରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ବିରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟର ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମ ଛାଟ

ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚି ଏବଂ ବିଚାରପତି ଭି. ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟିସ୍‌ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା କିମ୍ବା ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିଜ ପୋଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।

ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ପୋଲିସ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ । ବିଶେଷ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା, ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଥିବା କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉ । ଏହି ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହାତକଡ଼ି ପକାଯାଇଥିବା, ଦଉଡିରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା, ବାଡ଼ିରେ ପିଟାଯାଉଥିବା, ଆଣ୍ଠେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା, ଘୋଷାରି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଥିବା କିମ୍ବା ପାହାଚରୁ ତଳକୁ ଟଣାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମାନୁଷିକ ଚିତ୍ରଣ ବନ୍ଦ ହେଉ

ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ମେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଏକ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍‌କୁ ସେମାନଙ୍କ ଫେସବୁକ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୀତି ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମାନୁଷିକ, ଅପମାନଜନକ ଓ ତିରସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ନ ହେବ ।

ଯେଉଁଠାରେ ଏଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ ବୋଲି ଏହି ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି । ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯିବା ମାତ୍ରେ ଏଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଷୁବ୍ଧ: ‘ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା ଭଳି କୁପ୍ରଥା ରହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ’

TAGGED:

SUPREME COURT ON ACCUSED IDENTITY
SUPREME COURT NOTICE STATE CENTER
SUPREME COURT ON SOCIAL MEDIA
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୋଟିସ
SC ON ACCUSED IDENTITY ONLINE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.