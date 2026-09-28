2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ MDR ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କାଉଣ୍ଟର ସତ୍ୟାପାଠ ଦାଖଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆବେଦନକାରୀ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଆବେଦନ କରିିଥିଲେ । ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପାଇଁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ ।
Published : September 28, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 2:19 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 2000 ଟଙ୍କରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର UPI କାରବାର (ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ) ଉପରେ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଡ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ (MDR) ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ଆଗତ ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟା ବାଗଚି ଓ ଭି ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ଼୍ଜପୀଠ ଏହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକୀର , ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାଉଣ୍ଟର ସତ୍ୟାପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
MDR ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ଥଗିତାଦେଖ ଜାରି କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଏନ. ଭେଙ୍କଟରମନ କହିଥିଲେ, ଏହି ମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 96 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଏହି ଦେୟରୁ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଖଣ୍ଡପୀଠ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଆଇନଗତ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୈଷୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ ।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ନୋଟିସ ଜାରି କରିବା ପରେ ଏବଂ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କାଉଣ୍ଟର ସତ୍ୟାପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଆବେଦନକାରୀ ଓକିଲ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଆବେଦନ କରିିଥିଲେ । ତେବେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କୌଣସି ଅନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଆଇନଜୀବୀ ଅଞ୍ଜନ ଦତ୍ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଫାଇଲ କରାଯାଇଥିଲା ।
ମାଗଣା ୟୁପିଆଇ କାରବାରର ଇତି ମଧ୍ୟରେ 6 ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ସରକାର ଏହାର କାରବାର ଉପରେ 0.4 ପ୍ରତିଶତ ଫି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏହି ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ନିୟମ ଅକ୍ଟୋବର 15ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୟମ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରାକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯେ, 75 ହଜାର ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କାରବାର ପାଇଁ ଏହି ଦେୟ 300 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ । ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତଥା ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ଟେଲିକମ, ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ, ତୈଳ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 2000 ଟଙ୍କରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ 5 ପ୍ରତିଶତ ଏମଡିଆର ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି । ସେହିପରି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଷ୍ଟକବ୍ରୋକର-ଡିଲରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା କରାବାର ଉପରେ ଏମଡିଆର 2 ପ୍ରତିଶତ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହା 300 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ UPI ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ₹୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ; CTIର ପ୍ରତିବାଦ ଚେତାବନୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ UPI ଚାର୍ଜ ନେଇ RBI-NPCI ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ: ବିଶେଷଜ୍ଞ; ସେପଟେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍