କରୁର ଦଳାଚକଟାରେ ପୀଡିତ ପରିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ; ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି କହିଲ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁକମ୍ପା ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ହେଉଛି ?
Published : August 14, 2026 at 4:46 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କରୁରରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ପୀଡିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଚ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶ ଉପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ଜଷ୍ଟିସ ଜେ.ବି. ପାର୍ଦିୱାଲା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ କେ. ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ପିଟିସନ ଉପରେ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି ବେଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସିଂଘଭି କହିଥିଲେ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁକମ୍ପା ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ହେଉଛି ? ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆଶ୍ଚର୍ଯ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡିତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ରହିଛି ? ସରକାର କିଛି ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି , ତେବେ ଆପଣ କିପରି ଦାବି କରିପାରିବେ ଯେ, ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ?" ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦଳଚକଟାରେ ଅନେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବା ଝିଅଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଉଚିତ ହେବନି କି ?
ଜଣେ ଓକିଲ ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରି କହିଥିଲେେ, 'ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିପରି ଭାବେ ଚାକିରି ଦେବାର ଅଧିକାର ନ ଥାଏ ।' ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏହି ଦଳାଚକଟା ପାଇଁ ଯିଏ ଦାୟୀ ଥିଲା, ସେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳ । ତେଣୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି 'ସ୍ୱାର୍ଥର ସଂଘର୍ଷ' ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛି ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥିଲା।
ଓକିଲ କହିଥିଲେ, ସେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଉପରେ ବେଞ୍ଚ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ଏଠାକୁ ରାଜନୀତି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ।" ତେବେ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ, ବେଞ୍ଚ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇ ଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଏଥିରେ ତୁମର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ; ଏହି ମାମଲା ମୁଁ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ': ବିସିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସିଜେଆଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଷୁବ୍ଧ: ‘ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା ଭଳି କୁପ୍ରଥା ରହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ’