ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ସଂରକ୍ଷଣର ତିନିମାସ ଭିତରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କର
ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ ଯାହା ଭରଣା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ଜଡିତ ମାମଲାରେ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜୋରଦେଇ କହିଥିଲେ ।
Published : May 29, 2026 at 4:02 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନ୍ୟାୟ ଶୁଣାଣିରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ତିନିମାସ ଭିତରେ ମାମଲାର ରାୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ସବୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଜଷ୍ଚିସ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ରାୟ ଶୁଣାଣିରେ ବିଳମ୍ବ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ ଯାହା ଭରଣା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ଜଡିତ ମାମଲାରେ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାମଲାରେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉଛି ସେଠାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସଂରକ୍ଷିତ ତାରିଖଠାରୁ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ସେହିପରି ଜାମିନ ଆବେଦନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେହିଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ଦରକାର । ଯଦି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡିକୁ ପରଦିନ ଘୋଷଣା ଓ ଅପଲୋଡ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଜାମିନ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା ହେବା ମାତ୍ରେ ଜଣେଇ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି । ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବିଚାରାଧୀନ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେହିଦିନ କିମ୍ବା ପରଦିନ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଫୌଜଦାରୀ ଆବେଦନ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ଼୍ଡ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ ହେପାଜତରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ହେବାର 7 ଦିିନ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପକ୍ଷମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋ଼ଡି ପାରିବେ । ସଂରକ୍ଷଣ ତାରିଖରୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋଡିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଖଣ୍ଡପୀ଼ଠ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଯୁକ୍ତିିଯୁକ୍ତ ରାୟ ଘୋଷଣା କରିବାରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କୋର୍ଟରେ ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ । ତେବେ 7 ଦିନ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଅତିବେଶିରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ କାରଣ ସହତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଅପଲୋଡ କରାଇ ଦେବା ଦରକାର ।
ଏହି ମାମଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଏର କରାଯାଇଥିବା ମାମଲା ସହ ଜଡିତ । ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ, ଝାଡଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟରେ 2022ରେ ସଂରକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କର ଫୌଜଦାରୀ ଆବେଦନ 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ଧରି ପଡି ରହିଛି ।ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ , ଏପରି ବିଳମ୍ବ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଘଂନ କରୁଛି ।
