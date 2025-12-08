ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଆଜି 500 ବିମାନ ବାତିଲ
ନଭେମ୍ବର 21ରୁ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 9,55,891 PNRs ବାତିଲ ସହ ମୋଟ 827 କୋଟି ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ କରାଯାଇଚି ।
Published : December 8, 2025 at 4:06 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ । ସାରା ଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଉଡାଣ ବାତିଲ ମାମାଲାରେ ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆବେଦନକାରୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ ଓକିଲ ।
ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲ ଯେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଓ କୌଣସି ସୂଚନା ନଦେଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ବିମାନ ଗୁଡିକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା ଦର୍ଶାଇ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ବୋଲି ସ୍ବୀକାର କରି ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଏହା ବୁଝିପାରୁଛୁ । ଲୋକମାନେ ବିନାବନ୍ଦରରେ ଫସିରହି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ଭାରତ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଦେଖାଯାଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କଣ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଜରୁରୀ ନାହିଁ । " ମାମାଲାକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।
ଆଇନଜୀବୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦାୟର ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏହା ଦ୍ବାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ଓ ଗଭିର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 827 କୋଟା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି:
ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଆଜି 500 ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଏୟାରଲାଇନ୍ସ 138ଟିରୁ 137ଟି ସ୍ଥାନକୁ 1802ଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ । ରିଫଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 586,705 PNRs ବାତିଲ କରାଯିବା ସହ ରିଫଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ପରିମାଣ 569.65 କୋଟି ଟଙ୍କା । ନଭେମ୍ବର 21ରୁ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 9,55,891 PNRs ବାତିଲ ସହ ରିଫଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 827 କୋଟି । ମୋଟ 9ହଜାର ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟରୁ 45000 ବ୍ୟାଗ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ବାକି ବ୍ୟାଗ ପଠାଯିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
