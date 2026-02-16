ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କ୍ଷୋଭ; କହିଲେ, କୋର୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଲଢେଇର ମୈଦାନ ପାଲଟିଲାଣି
Published : February 16, 2026 at 6:27 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଆଗତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୋମବାର ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲା ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ରାଇଫଲରେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ତଥା ଗୁଳି ଚଳାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭଯୋଗର ତଦନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ଅପିଲ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ, ସଂଯମତା ତଥା ନିଜର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୈତିକତା ଭିତରେ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟା ବାଗଚୀ ଏବଂ ବିପୁଳ ଏମ ପଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ଼୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ । ଖଣ଼୍ଡପୀଠ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କହିଥିଲେ ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସିଜେଆଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ଲଢୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବି ଏ.ଏମ ସିଂଘବିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବାକୁ କିଏ ରୋକିଥିଲା ? ହାଇକୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି ଗଲେନି ? କୋର୍ଟ ଲଢେଇର ମଞ୍ଚ ପାଲଟି ଗଲାଣି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସିଂଘଭି କହିଥିଲେ, ଏହି ମାମଲା ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୂଳନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଶପଥ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 14, 15, 21 ଏବଂ ଯାହା କିଛି ବି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ପାରିବ ତାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ବି ଯାଇ ପାରିବ ।
ସିଜେଆଇ କହିଥିଲେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, 'ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଲଢେଇର ଏକ ମୈଦାନ ପାଲଟିଯାଏ ।' କୋର୍ଟ ଆଡଭୋକେଟ ସିଂଘଭିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ । କୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫଣ଼୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି । ହାଇକୋର୍ଟ ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ପାରିବେ । ଦୟାକରି ସାମ୍ବିଧାନିକ କୋର୍ଟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରନି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ମାମଲା ଆଣିବା ଏବେ ଏହା ଏକ ଟ୍ରେଣ଼୍ଡ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି କହି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ।
