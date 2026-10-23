ଦିଲ୍ଲୀରେ 'ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ' ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ECI ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ
ଦିଲ୍ଲୀ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ SIR, ସିଇସିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଡାକରା ଦେଇଥିଲା। ଚଞ୍ଚଲ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : October 23, 2026 at 5:34 PM IST
PEOPLE PROTEST MARCH TO ECI OFFICE, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ବିରୋଧରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଚାଷୀ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଦିଲ୍ଲୀ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ SIR - ଏକ ନାଗରିକ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଡାକରାଯାଇଥିବା "ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ" ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଛାତ୍ର, ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ କୃଷକମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟାନର ଧରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
"ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ," "SIR ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ," ଏବଂ "ଆମେ ଭୋଟ୍ ଚୋରିକୁ ସହ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ" ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟରେ, ବରିଷ୍ଠ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ନେତା ବୃନ୍ଦା କରାତ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ମହିଳା ସଂଘ (AIDWA) ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ (AIDSO) ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଗୋଲ ଡାକଖାନା ନିକଟ କାଲିବାରୀ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଭାଇ ବୀର ସିଂହ ମାର୍ଗର ଛକରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ECI ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା ।
VIDEO | Delhi: 'People Against SIR' march towards EC office begins to demand CEC Gyanesh Kumar's resignation. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) #Delhi https://t.co/bo3sqOPf3J— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଯୁବ ସଂଗଠନ (କେୱାଇଏସ୍) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ମହାସଂଘ (ଏସ୍ଏଫ୍ଆଇ) ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କର୍ମୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (ଆରଏଏଫ୍) କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା, ସେମାନେ ବସି ଆୟୋଜକଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ 'ଜନ ସଂସଦ' (ଜନ ସଂସଦ) ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସିପିଏମ୍ ନେତା ବୃନ୍ଦା କରାତ କହିଛନ୍ତି, "ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିବ ।"
ଜଣେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ।"
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେହେତୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥାନ ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ହୋଇଯିବ । ଏଥିସହ ସେ ସାରା ଭାରତରେ ଅନେକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବାଦ ଘୋଷଣାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ।
VIDEO | Delhi: "Our struggle will continue until CEC Gyanesh Kumar resigns", says CPI(M) leader Brinda Karat during 'People Against SIR' protest. https://t.co/j5QGw5xEPx— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
ପିପୁଲ୍ସ ଏଗେନଷ୍ଟ ସିଆର୍ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୮ଟି ରାଜ୍ୟର ୮୮ଟି ସହରରେ ୧୪୫ଟି ସଂଗଠନ ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।
ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ETV ଭାରତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପି. କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବାଂଲା ସାହିବ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ନିକଟ ଗୋଲ ଡାକ ଖାନାରେ ଏକାଠି ହେବୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଯଦି ପୋଲିସ ଆମକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ଆମେ ସେଠାରେ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିବୁ । ଆମେ ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବୁ ।"
ପିପୁଲ୍ସ ଏଗେନଷ୍ଟ ସିଆର୍ ସଂଗଠନ ଶୁକ୍ରବାର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ତହସିଲ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ସିଆର୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିପୁଲ୍ସ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲା, ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦ ବିରୋଦ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ।
PA-SIR କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଗଣ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜ ମଞ୍ଚ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାବେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 300ରୁ ଅଧିକ ସଂଗଠନ PA-SIR ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରାୟ 25ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ।
PA-SIR ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ଲୋକମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ "ଜନସଂସଦ" ଆୟୋଜନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ । ଏହା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସହିତ ଶେଷ ହେବ, କାରଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ ।
PA-SIR ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ପୋଲିସ ନାଗରିକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ । ଲୋକମାନେ ଏହି ଅଘୋଷିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାରତକୁ ପୋଲିସ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ । ଗଣତନ୍ତ୍ର ପୁନଃ ଦାବି ପାଇଁ ପିପୁଲ୍ସ ମାର୍ଚ୍ଚ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- LACରେ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍, ବଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ITBP ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡୋ ଦଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ବିଶ୍ବ ଅଗ୍ରସର, କିଛି ଲୋକ ଭାରତରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ