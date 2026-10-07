ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ରେ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କଲେ ସୌରଭ ଦାସ
ପୋଲିସକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚିଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ CJP ସମେତ ସାରା ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ଜନ୍ତରମନ୍ତରଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
Published : October 7, 2026 at 8:11 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି । କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ଷୋଭ ସଂପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ନେଇ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ସୌରଭ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଥାନାକୁ ଯାଇ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏକ ଚିଠି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ CJP ସମେତ ସାରା ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ଜନ୍ତରମନ୍ତରଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ।
VIDEO | Delhi: CJP co-convenor Saurav Das after submitting notice for October 10 protest at Jantar Mantar says, "CJP and all the youth of the country, meaning all the comrades, are going to reach Jantar Mantar on October 10. We have formally informed the Delhi Police and requested them to cooperate with us while maintaining the law and order situation. Based on our discussions, they have also taken an undertaking from us. We have completed all the formalities required and given the undertaking, and we expect the Delhi Police to cooperate... youth of the country are coming out on the streets again, and this time they will not leave the streets until Gyanesh Kumar resigns. I want to tell you again that this is not just a movement or protest of CJP; this is a protest by Gen-Z and the youth. Therefore, all the youth of the country should come. Our slogan is 'Chalo Delhi'. All comrades should assemble, and until NTA's resignation, we will not return. We expect a large number of people to come, and accordingly, we have informed the police." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୌରଭ କହିଛନ୍ତି, “ ପୋଲିସକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚିଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ CJP ସମେତ ସାରା ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ଜନ୍ତରମନ୍ତରଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ”
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦାଖଲ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ" ବୋଲି କହିିଛନ୍ତି CJP ମୁଖପାତ୍ର ।
CJPର ମୁଖ୍ୟ ତିନି ଦାବି-
- ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
- ଏସଆଇଆରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ତଥା ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା
- ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା 2023 ଆଇନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଣୟନ କରିବା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି: ମୁମ୍ବାଇରେ CJPର ପ୍ରତିବାଦ, ସମର୍ଥନରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ CJPର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ; ସମର୍ଥନରେ ଶବାନା ଆଜମୀ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହା କଲେ ଅପିଲ୍