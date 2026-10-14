ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପରେ ସୌରଭ ଦାସ, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ସିନ୍ଦେ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଗିରଫ
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ପରେ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।
Published : October 14, 2026 at 8:53 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ନିଷେଧାଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ସିଜେପି ନେତା ସୌରଭ ଦାସ, ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଏବଂ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ଶିନ୍ଦେଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ପ୍ରତିଷେଧକ ମୂଳକ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ।
ତିନି ସିଜେପି ନେତା ଗିରଫ
ସିଜେପି ନେତା ରତ୍ନା ସିଂହ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଘଟଣାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୌରଭ ଦାସ, ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଏବଂ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ଶିନ୍ଦେଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଥାନାରେ ଗିରଫ କରିଛି। ବେଆଇନ ପ୍ରବେଶ, ବଣ୍ଡ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏସସିଏମ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ତିହାର ଜେଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।"
ରତ୍ନା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଙ୍କା, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ଏବଂ ସୌରଭଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଓକିଲ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ରାତି ୩ଟାରେ ଏକ ବେସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସିଜେପିର ଏହି ତିନି ନେତା ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ମୂଳକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ପରେ ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ନିକଟରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥଳ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତ ଶନିବାର ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ଅଟକ ହେବା ପରେ ରାଙ୍କା ଏବଂ ସୌରଭ ଦାସ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏକ ବଣ୍ଡ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟି ବେଆଇନ ପ୍ରବେଶ, ନିଷେଧାଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଶାନ୍ତି ବଣ୍ଡ୍ ଭଙ୍ଗ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ ରିଭିଜନ (SIR) ରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ସିଜେପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରମାଗତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅନୁରାଗ କୁମାର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ, ବୁରାରୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ସିବିଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳ ମାନ୍ୟତାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅଖିଳେଶ ମମତାଙ୍କ ସମେତ ସାମିଲ ହେଲେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସିଜେପି ସହ ସଂପର୍କ କାଟିଦେଲେ କି ଧ୍ରୁବ୍ ରାଠି ? ଲଢିବେ କି ନିର୍ବାଚନ ? ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର