ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ବିବାଦ: 'ଚାହିଁଲେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ନଚେତ ଡିଲିଟ୍'
ଗୋପନୀୟତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ପରେ ମତ ବଦଳାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଆପ୍କୁ ଫୋନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନଚେତ ଡିଲିଟ କରିପାରିବେ, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆପ୍ ନୁହଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ । ଗୋପନୀୟତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
"ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍କୁ ଯଦି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ରଖିପାରିବେ ନଚେତ ଡିଲିଟ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଆପ ଠକେଇ ଓ ଚୋରିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ।" ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିନ୍ଧିଆ ।
"ଏହି ଆପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ବ, ଯଦି କେହି ଏହାକୁ ବ୍ୟବାହର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କର ତେବେ ଏହା ସକ୍ରିୟ ରହିବ । ପଞ୍ଜିକରଣ ନକଲେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିବ ।"
ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ଓ ଆମଦାନୀକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଫ୍ରଡ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆପ ସଞ୍ଚାର ସାଥି ସମସ୍ତ ନୂଆ ଡିଭାଇସ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯାଉ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଗୁଡିକରେ ଏକ ସଫ୍ଟଓ୍ବେର ଅପଡେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯାଉ । 28 ନଭେମ୍ବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହେବାର 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ କିମ୍ବା ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଏହି ଆପ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକୁ 120 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ DoTକୁ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଆପ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୋବାଇଲ ଉପକରଣ ପରିଚୟ (IMEI)ର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ।
DoTର ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ଏହାକୁ ଗୋପନୀୟତାର ସିଧାସଳଖ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା କେସି ଭେଣୁଗୋପାଲ କହିଛନ୍ତି," ବଡଭାଇ ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ । DoTର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଠାରୁ ଅଧିକ । ଏକ ପ୍ରି ଲୋଡେଡ ସରକାରୀ ଆପ ଯାହାକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଡିଷ୍ଟୋପିଆନ ଉପକରଣ । ଏହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଗତିବିଧି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ । ଏହା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଏକ ଲମ୍ବା ସିରିଜର ଅଂଶ । ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।"
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ସ୍ନୁପିଂ ଆପ୍ । ଶାସକ ଦଳ ଦେଶକୁ ଏକଛତ୍ରବାଦରେ ପରିଣତ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା କାର୍ଚ୍ଚି ଚିଦାମ୍ବର ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍କୁ ପେଗାସସ୍ ସ୍ପାଏଓ୍ବାୟାର ସହିତ ସମାନ କରି ଏହାକୁ ପେଗାସସ୍ ++ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ ।
