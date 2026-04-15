ବିହାରର ନୂଆ ସମ୍ରାଟ ‘ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ’, ଦୁଇ ଡେପୁଟି ସିଏମ ନେଲେ ଶପଥ
ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ।
Published : April 15, 2026 at 11:09 AM IST|
Updated : April 15, 2026 at 11:41 AM IST
ପାଟନା: ବିହାରର 24 ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ । ପାଟନା ଲୋକଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ଡେପୁଟି ସିଏମ ଭାବେ ବିଜୟ ଚୌଧୁରୀ ଓ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ସୟୈଦ ଅତା ହସନୈନ । ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାରରେ ଡେପୁଟି ସିଏମ ଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ । ମଙ୍ଗଲବାର ନୀତିଶ କୁମାର ସିଏମ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଲ ବୈଠକରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନେତା ରୂପେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
1990ରେ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ । ପ୍ରଥମ ଥର ରାବ୍ରୀ ଦେବୀ ସରକାରରେ ସେ 1999ରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ । କୌଣସି ବି ସଦନର ସଦସ୍ୟ ନହେବା ସହ କମ ବୟସ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା । 2014ରେ ନୀତିଶ ସରକାରରେ ସହର ବିକାଶ ଓ ଆବାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ସମ୍ରାଟ । 2021ରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 2024ରେ ଏନଡିଏ ସରକାରରେ ଡେପୁଟି ସିଏମ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ସମ୍ରାଟ । ଏବେ ବିହାରର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବେ ।
ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ନୀତିଶ
ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଲୋକଭବନରେ ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ନେତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ଚିରାଗ ପାସୱାନ
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୋ ବିହାରକୁ ନୂଆ ବିହାରରେ ପରିଣତ କରିବେ ସମ୍ରାଟ । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ବିହାର ଏଠାରୁ ନୂଆ ଆଶା ପାଇବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା । ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସରକାରରେ ବିହାରରେ ଜଙ୍ଗଲରାଜ ମୁକ୍ତ କରାଇ ଆଜି ସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତି କରାଯାଇଛି ଠିକ ସେହିପରି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ବ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ’’ ।
#WATCH | पटना, बिहार: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, " सम्राट चौधरी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। वो मेरे बिहार को अगले पड़ाव की ओर लेकर जाने वाले हैं। बिहार यहां से नई ऊंचाईयों पर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तरह से नीतीश कुमार के… pic.twitter.com/8d4iR5Guhn— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 15, 2026
