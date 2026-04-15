ବିହାରର ନୂଆ ସମ୍ରାଟ 'ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ', ଦୁଇ ଡେପୁଟି ସିଏମ ନେଲେ ଶପଥ

ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ।

ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ
ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 15, 2026 at 11:09 AM IST

Updated : April 15, 2026 at 11:41 AM IST

ପାଟନା: ବିହାରର 24 ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ । ପାଟନା ଲୋକଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ଡେପୁଟି ସିଏମ ଭାବେ ବିଜୟ ଚୌଧୁରୀ ଓ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ସୟୈଦ ଅତା ହସନୈନ । ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାରରେ ଡେପୁଟି ସିଏମ ଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ । ମଙ୍ଗଲବାର ନୀତିଶ କୁମାର ସିଏମ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଲ ବୈଠକରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନେତା ରୂପେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ (X/@BJP4Bihar)

1990ରେ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ । ପ୍ରଥମ ଥର ରାବ୍ରୀ ଦେବୀ ସରକାରରେ ସେ 1999ରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ । କୌଣସି ବି ସଦନର ସଦସ୍ୟ ନହେବା ସହ କମ ବୟସ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା । 2014ରେ ନୀତିଶ ସରକାରରେ ସହର ବିକାଶ ଓ ଆବାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ସମ୍ରାଟ । 2021ରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 2024ରେ ଏନଡିଏ ସରକାରରେ ଡେପୁଟି ସିଏମ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ସମ୍ରାଟ । ଏବେ ବିହାରର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବେ ।

ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ନୀତିଶ

ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଲୋକଭବନରେ ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ନେତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ଚିରାଗ ପାସୱାନ

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୋ ବିହାରକୁ ନୂଆ ବିହାରରେ ପରିଣତ କରିବେ ସମ୍ରାଟ । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ବିହାର ଏଠାରୁ ନୂଆ ଆଶା ପାଇବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା । ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସରକାରରେ ବିହାରରେ ଜଙ୍ଗଲରାଜ ମୁକ୍ତ କରାଇ ଆଜି ସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତି କରାଯାଇଛି ଠିକ ସେହିପରି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ବ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ’’ ।

