ବିହାରରେ ଆସିଲା ସମ୍ରାଟ୍ ସରକାର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ନୀତୀଶଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କ୍ଷମତା ହାତେଇଲା ବିଜେପି

ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 14, 2026 at 5:26 PM IST

ପାଟନା(ବିହାର): ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସହ ବିହାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଜେଡିୟୁ ନେତୃତ୍ବାଧିନ ନୀତୀଶ ସରକାରର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଏନଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ

ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ବିହାର ବିଧାନସଭାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲରେ ଏନଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯିବ । ଏହା ପରେ, ସେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଦିଲୀପ ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ: ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌହାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି ଏକ ମହାନ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଜନସଂଘ ଯୁଗରୁ ଏହି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପି ସଂଗଠନ ଗଠନ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହେଉଛି । ମୁଁ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦଳର ମୋର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ।"

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ

ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଏବଂ ବିଜେପି ବିହାର ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ଏହା ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ପଦବୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିହାରର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ସୁଯୋଗ । ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ।"

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନୀତୀଶ କୁମାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିହାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ସୟଦ ଆତା ହସନେନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ନୀତୀଶ ଶାସନର ଅନ୍ତଃ ହୋଇଛି ।

Nitish Kumar tenders his resignation as chief minister to Bihar governor Lieutenant General (Retired) Syed Ata Hasnain.
ନୀତୀଶ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୧୫ରେ ବିହାର ଲୋକଭବନ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରାୟ ଛଅ ମିନିଟ୍ ବିତାଇ ତାଙ୍କ ୧, ଆନେ ମାର୍ଗ ବାସଭବନକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂହ, ଓରଫ ଲଲନ ସିଂହ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ।

Nitish Kumar along with Deputy CM Samrat Choudhary and other leaders with ihar Governor Lieutenant General (Retired) Syed Ata Hasnain
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

