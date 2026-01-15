ସାଇକେଲରେ ବୁଲିଛନ୍ତି 37 ଦେଶ, ଭାରତର ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ; ଦେଉଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା
ରାଞ୍ଚି: ସେ ପାହାଡ ଚଢିପାରେ । ସମୁଦ୍ର ଲଂଘି ପାରେ । ଅନ୍ଧାରର ଛାତିକୁ ଚିରି ଆଲୋକକୁ ଖୋଜିପାରେ । ଅବଳା.. ଦୁର୍ବଳା..ଅସୂର୍ଯ୍ୟଂପଶ୍ୟା…ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଭାଷାକୋଷର ଶବ୍ଦ। ସେ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଉଦାହରଣ । ସେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଦୃଢତାର ପ୍ରତୀକ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମୀରା ଖାନ ।
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଛୋଟ ଏକ ଗାଁ ଅନନ୍ତ ପୁର । ଏଇ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ପାଣି, ପବନରୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ଶକ୍ତି, ପ୍ରେରଣା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ 37 ଦେଶ ଏବଂ ଭାରତର ଡର୍ଜନରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ସାରିଲେଣି । ତାଙ୍କର ଏହି ସାଇକେଲ ପରିଭ୍ରମଣ କେବଳ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାହାଣୀ, ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କର ସାହସିକତାର ସ୍ୱର । 7000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ଅନେକ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡାଇର ଗୌରବ ଅର୍ଜ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରୁ ଆସି ରାଞ୍ଚିରେ ରହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମୀରା ଖାନ । ଏହି ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବାଳିକାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହର ନୁହେଁ, ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଝିଅମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ।
୨୦୧୮ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପର୍ବତାରୋହଣ
ସମୀରା ଖାନ 2018ରୁ ପର୍ବତାରୋହଣରେ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ, କେମିତି ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ସଂଗଠିତ ଅଭିଯାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଆଊ ସେ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କ ବାସ୍ତବିକତା ନିକଟରୁ ଦେଖୁଥିଲେ
ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱରେ ପାଠ ପଢଥିବା ସମୀରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଫ୍ରିକା, ମଧ୍ୟଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସମାଜ ଯେତେ ଅଲଗା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଝିଅ, ମହିଳାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ସବୁଠି ପ୍ରାୟ ସମାନ । କେଉଁଠି କମ ତ କେଉଁଠି ଅଧିକ ।
ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅଙ୍କୁ କମ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥାଏ
ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ନେପାଳ, ବିହାର ଏବଂ ଝାରଖଣ୍ଡ ସାଇକେଲରେ ବୁଲି୍ ସାରିଲେଣି । ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅନେକ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ନାହିଁ । ରୀତି-ରିବାଜ, ସାମାଜିକ ଚାପ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ବୋଝ ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଲଦି ଦିଆଯାଏ । ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କମ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥାଏ ।
କେଉଁଠୁ ମିଳି ନ ଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୀନା ଖାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରିଥିଲେ । ନା ସରକାର ନା କୌଣସି ଘରୋଇ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ନାହାଁନ୍ତି ।
ସମୀରାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବେଶ ସଂଘର୍ଷମୟ । ପିଲାବେଳରୁ ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ । କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବାପାଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଥିଲା । ଚାରି ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢିଥିବା ସମୀରାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ମଜବୁତ କରିଥିଲା । ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସମାଜ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହକୁ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସର୍ତ୍ତରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇଛି । ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଜଣେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷ ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଠନ କରିବା ।
ସମୀରାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା
ସମୀର ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ଝିଅମାନେ କେବଳ ଝିଅ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଣିଷ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଚିନ୍ତା କରିବା । ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ। ସମୀର ଖାନ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପ୍ରଚୁର ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସାହସ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦିଗ ।
