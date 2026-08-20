ETV Bharat / bharat

କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ପରଲୋକ, ତିହାର ଜେଲ୍‌ରେ କାଟୁଥିଲେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ

ଜେଲ୍‌ରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା; ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ୧୯୮୪ ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ।

FORMER CONGRESS MP SAJJAN KUMAR
କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ପରଲୋକ, ତିହାର ଜେଲ୍‌ରେ କାଟୁଥିଲେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କର ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଦିନ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତିହାର ଜେଲ୍‌ରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କାଟୁଥିବା ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ଜେଲ୍‌ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ୧୯୮୪ ମସିହାର ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରଠାରୁ ସଜ୍ଜନ କୁମାର ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିଲେ।

  • ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୩ଟି ମାମଲା, ଗୋଟିଏରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ୨ଟିରେ ଦୋଷୀ

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଧୀନ ପାଲମ କଲୋନୀରେ ୫ ଜଣ ଶିଖଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାରାକୁ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ସଜ୍ଜନ କୁମାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ୧୭ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୮ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନପୁରୀରେ ୩ ଜଣ ଶିଖଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

୧ ନଭେମ୍ବର ୧୯୮୪ରେ ସରସ୍ୱତୀ ବିହାରରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯଶବନ୍ତ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତରୁଣଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ୧୨ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ଏହି ମାମଲାରେ ସଜ୍ଜନ କୁମାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ୨୫ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

  • ୧୯୮୪ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ

୧୯୮୪ ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଜନକପୁରୀ ଓ ବିକାଶପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ଓ ଦଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସଜ୍ଜନ କୁମାର ଅନ୍ୟ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଜନକପୁରୀ ଓ ବିକାଶପୁରୀ ମାମଲାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ୧୯୮୪ରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଭଡ଼କିଥିବା ଦଙ୍ଗା ସହ ଜଡ଼ିତ। ୧ ନଭେମ୍ବର ୧୯୮୪ରେ ଜନକପୁରୀରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଖ; ସୋହନ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଅବତାର ସିଂହଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଜନକପୁରୀ ଘଟଣା ଭାବେ ଜଣାଯାଏ। ଏହାର ପରଦିନ, ୨ ନଭେମ୍ବର ୧୯୮୪ରେ ବିକାଶପୁରୀ ଘଟଣାରେ ଗୁରୁଚରଣ ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୧୫ରେ ଗଠନ କରିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ନୂଆ ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍‌ ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ତେବେ ୨୦୨୩ରେ କୋର୍ଟ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା (IPC ଧାରା ୩୦୨) ଓ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର (ଧାରା ୧୨୦B) ଅଭିଯୋଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦଙ୍ଗା ଓ ଭିଡ଼କୁ ଉସୁକାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା।

  • ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜେଲ୍‌ରେ କାହିଁକି ଥିଲେ ସଜ୍ଜନ କୁମାର ?

ସଦ୍ୟତମ ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଜ୍ଜନ କୁମାର ଜେଲ୍‌ରେ ଥିଲେ। ଏହାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୮ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜନଗର (ପାଲମ କଲୋନୀ) ଅଞ୍ଚଳରେ ୫ ଜଣ ଶିଖଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ସରସ୍ୱତୀ ବିହାର ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଯଶବନ୍ତ ସିଂହ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ତିହାର ଜେଲ୍‌ରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ।

  • କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି

୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୪୫ରେ ଜନ୍ମିତ ସଜ୍ଜନ କୁମାର ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ୧୯୮୪ ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗା ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଇନଗତ ମାମଲା ଓ ସେଥିରେ ମିଳିଥିବା ଦଣ୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଜ୍ଜନ କୁମାର ଦିଲ୍ଲୀର ବାହ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍‌ରେ ତିନିଥର; ୧୯୮୦, ୧୯୯୧ ଓ ୨୦୦୪ରେ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।

ସଜ୍ଜନ କୁମାର ଜଣେ ପୌରପାଳିକା କାଉନସିଲର୍ ଭାବେ ନିଜ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ମହାସଚିବ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୮ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦଙ୍ଗାର ଏକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରେ ସଜ୍ଜନ କୁମାର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତିହାର ଜେଲ୍‌ରେ ରହି ନିଜ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କାଟୁଥିଲେ। ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବେକେରୀ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ.... 20 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି, ଦୁଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SAJJAN KUMAR
1984 ANTI SIKH RIOTS
CONGRESS FORMER MP
FORMER CONGRESS MP SAJJAN KUMAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.