ETV Bharat / bharat

ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ MD ଶୈଲଜା କିରୋନ; କହିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି

'ୟଙ୍ଗ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ' ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 'ଏ କପ୍ ଅଫ୍ କଫି ୱିଥ୍ ସିଇଓ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (MD) ଶୈଲଜା କିରୋନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

Margadarsi Managing Director Sailaja Kiron
ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (MD) ଶୈଲଜା କିରୋନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2026 at 10:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (MD) ଶୈଲଜା କିରୋନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ହାସଲ କରିବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମାଧାପୁର ସ୍ଥିତ ଜୁବୁଲି ଏନକ୍ଲେଭ୍‌ରେ 'ୟଙ୍ଗ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ' ଏବଂ 'ପାୱାର ମେକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅନ୍‌ଲିମିଟେଡ୍' ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 'ଏ କପ୍ ଅଫ୍ କଫି ୱିଥ୍ ସିଇଓ' (A Cup of Coffee with CEO) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସେ ଏହି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଶୈଲଜା କିରୋନ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମନେ ପକାଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମାତ୍ର ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାମୋଜୀ ରାଓ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଏକ ବୈଠକରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ଏମଡି (MD) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଶୈଲଜା କିରୋନ କହିଲେ, "ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଚିନ୍ତିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀକୁ ମୋର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବି ।"

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପଛର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ଶୈଲଜା କିରୋନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବାର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭୟକୁ ଦୂର କରି ଏହି ଭୂମିକାରେ ସଫଳତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେଶାଦାର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଯୁବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହ ଶୈଲଜା କିରୋନ ବ୍ୟବସାୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବଦଳୁଥିବା ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବେ ସମାଜର ଧାରଣା ରହିଆସିଛି ଯେ, ମହିଳାମାନେ ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା ।

ତଥାପି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଧାରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳୁଛି; ମହିଳାମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାର ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ, ଶୈଲଜା କିରୋନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏନଟିଆର୍ (NTR) ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗୟ୍ୟାପେଟ୍ (Jaggayyapet) ଠାରେ 'ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ'ର ୧୩୫ତମ ଶାଖାର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ।

ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୈଲଜା କିରୋନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ସଫଳତା ପାଇଁ 'ପ୍ରଫେସର ଜେ. ଫିଲିପ୍ ୱିମେନ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ' (Professor J. Philip Women Leadership Award) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଗାୟାପେଟରେ ଖୋଲିଲା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟଫଣ୍ଡର 135ତମ ଶାଖା: MD ଶୈଲଜା କିରୋନ କଲେ ଉଦଘାଟନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ତାଡେପାଲିଗୁଡେମରେ ଖୋଲିଲା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡର 134 ତମ ଶାଖା, ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଗ୍ରାହକ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

MARGADARSI MANAGING DIRECTOR
SAILAJA KIRON
A CUP OF COFFEE WITH CEO
ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ MD ଶୈଲଜା କିରୋନ
MARGADARSI MANAGING DIRECTOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.