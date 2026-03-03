'ଏକ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା':- MEA
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହେଉଥିବାରୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, MEA । ସମସ୍ତ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତାବାସ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି ।
Published : March 3, 2026 at 6:49 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଅବନତିଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସରକାରୀ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ, ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।"
Statement by the Official Spokesperson on the ongoing conflict in the West Asia region ⬇️https://t.co/s1Qm6xIqbS— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) March 3, 2026
"ଆମେ 28 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଇରାନ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ । ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ, ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଏବଂ ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇଛି," ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ।
ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି, ବିନାଶ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । "ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଏକ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବେ, ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି," ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ।
ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ କାମ କରୁଥିବା ଏକ କୋଟି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକତା । "ଆମେ କୌଣସି ବିକାଶ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂଗୋଳ ଦେଇ ଗତି କରେ । ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବାଧା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଆଣିଥାଏ । ଏକ ଦେଶ ଭାବେ ଯାହାର ନାଗରିକମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତିରେ ପ୍ରମୁଖ, ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ କିଛି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି," ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ବିବୃତ୍ତିରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତାବାସ ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ।
"ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଭାରତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ପାଇଁ ତା'ର ଆହ୍ୱାନକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଦୋହରାଉଛି । ଆମେ ସଂଘର୍ଷର ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ । ପୂର୍ବରୁ, ଅନେକ ଜୀବନ ଦୁଃଖଦ ଭାବେ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ । ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏବଂ କନସୁଲେଟ୍ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଂଗଠନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଥାସମ୍ଭବ ନିୟମିତ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଂଘର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ କନସୁଲେଟ୍ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଦୂତାବାସ ଏବଂ କନସୁଲେଟ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ," ବୋଲି ଏହା ଆହୁରି କହିଛି ।
ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେପରିକି 1- ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, 2- ଇସ୍ରାଏଲ, 3- ସାଉଦି ଆରବ, 4- ଜୋର୍ଡାନ, 5- ବାହାରିନ, 6- ଓମାନ, 7- କୁଏତ ଓ 8- କାତାର
In the last 48 hours, Prime Minister Narendra Modi has spoken to leaders of:— ANI (@ANI) March 3, 2026
1. UAE
2. Israel
3. Saudi Arabia
4. Jordan
5. Bahrain
6. Oman
7. Kuwait
8. Qatar https://t.co/KRLYvpLvLN
"ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ," ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହି ସମୟରେ, ଅପରେସନ୍ ଏପିକ୍ ଫ୍ୟୁରି/ରୋରିଂ ଲାୟନ୍ ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ସଂଘର୍ଷର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉଦବେଗ; ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୟୁଏଇ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିନ୍ଦା; କହିଲେ, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ଭାରତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଫଗାନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍: ନୁର ଖାନ୍ ଏୟାରବେସ୍ ସମେତ ଅନେକ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ୍ଷତି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ