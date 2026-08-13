ETV Bharat / bharat

ଶିରୋମଣି ଅକାଳି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସୁଖବୀର ସିଂହ ବାଦଲଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାନ୍ଦେଡରେ ଶିରୋମଣି ଅକାଳି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସୁଖବୀର ସିଂହ ବାଦଲଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ । ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ।

SUKHBIR SINGH BADAL
ସୁଖବୀର ସିଂହ ବାଦଲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2026 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନାନ୍ଦେଡ(ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶିରୋମଣି ଅକାଳି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସୁଖବୀର ସିଂହ ବାଦଲଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ । ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାନ୍ଦେଡରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସୁଖବର ସିଂହ ବାଦଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନାନ୍ଦେଡର ମାତା ସାହିବ୍‌ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି ।

କିପରି ହେଲା ଆକ୍ରମଣ ?

ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖବୀର ସିଂହ ବାଦଲଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ତେବେ ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍‌ ନାନ୍ଦେଡ ଏସପିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ।

ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଶିରୋମଣି ଅକାଳି ଦଳର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏସପିଙ୍କ ଠାରୁ ଘଟଣା ବିଷୟ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସୁଖବୀରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି ।

କିଏ କରିଥିଲା ଆକ୍ରମଣ:

ତେବେ ସୁଖବୀରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଜସପାଲ ସିଂହ । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡିନାହିଁ । ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ:

ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସୁଖବୀର ସିଂହ ବାଦଲଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ସୁଖବୀର ଏକ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ଡାହାଣ ହାତରେ କପଡା ବାନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ସୂଚନା ଥାଉକି, ସୁଖବୀର ସିଂହ ବାଦଲ ନିଜ ପତ୍ନୀ ହରସିମରତ କୌରଙ୍କ ସହ ନାନ୍ଦେଡରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ହଜୁର ସାହିବର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ହରସିମରତ କୌର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିରୋମଣି ଅକାଳି ଦଳର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବରୁ ବି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ...

ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସୁଖବୀର ସିଂହ ବାଦଲ । ଗତ 2024, ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ଅମୃତ ସହରର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ବାରରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଗେଟ୍‌ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା । ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଏଥିରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ଧରିପକାଇଥିଲେ ।

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

୧୮ କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା; ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ UPSCକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

କଟକରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ! ୨ ନାବାଳକ ଗିରଫ

ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଁରେ ଛଳନା: ସ୍ବାମୀକୁ ମଦ ପିଆଇ, 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ

TAGGED:

MAHARASHTRA NANDED
SUKHBIR SINGH ATTACKED
ସୁଖବୀର ସିଂହ ବାଦଲ
ସୁଖବୀରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ
SUKHBIR SINGH BADAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.