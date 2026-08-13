ଶିରୋମଣି ଅକାଳି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସୁଖବୀର ସିଂହ ବାଦଲଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାନ୍ଦେଡରେ ଶିରୋମଣି ଅକାଳି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସୁଖବୀର ସିଂହ ବାଦଲଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ । ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ।
Published : August 13, 2026 at 5:11 PM IST
ନାନ୍ଦେଡ(ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶିରୋମଣି ଅକାଳି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସୁଖବୀର ସିଂହ ବାଦଲଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ । ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାନ୍ଦେଡରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସୁଖବର ସିଂହ ବାଦଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନାନ୍ଦେଡର ମାତା ସାହିବ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି ।
କିପରି ହେଲା ଆକ୍ରମଣ ?
ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖବୀର ସିଂହ ବାଦଲଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ତେବେ ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ ନାନ୍ଦେଡ ଏସପିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ।
ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଶିରୋମଣି ଅକାଳି ଦଳର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏସପିଙ୍କ ଠାରୁ ଘଟଣା ବିଷୟ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସୁଖବୀରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି ।
କିଏ କରିଥିଲା ଆକ୍ରମଣ:
ତେବେ ସୁଖବୀରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଜସପାଲ ସିଂହ । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡିନାହିଁ । ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
#WATCH | Nanded, Maharashtra | Former Deputy CM of Punjab, Sukhbir Singh Badal rushed to a hospital after being attacked by a Nihang inside Nanded Gurudwara. He has sustained injuries to his hand. pic.twitter.com/PnO2n4wGe9— ANI (@ANI) August 13, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ:
ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସୁଖବୀର ସିଂହ ବାଦଲଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ସୁଖବୀର ଏକ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ଡାହାଣ ହାତରେ କପଡା ବାନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ସୂଚନା ଥାଉକି, ସୁଖବୀର ସିଂହ ବାଦଲ ନିଜ ପତ୍ନୀ ହରସିମରତ କୌରଙ୍କ ସହ ନାନ୍ଦେଡରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ହଜୁର ସାହିବର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ହରସିମରତ କୌର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିରୋମଣି ଅକାଳି ଦଳର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ବି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ...
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସୁଖବୀର ସିଂହ ବାଦଲ । ଗତ 2024, ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ଅମୃତ ସହରର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ବାରରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଗେଟ୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା । ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଏଥିରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ଧରିପକାଇଥିଲେ ।