ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ମାଗଣା ଭୋଜନାଳୟ ସାବରୀମାଲା ମନ୍ଦିର, ପ୍ରତିଦିନ 10 ହଜାର ଭକ୍ତ କରନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ
ପବିତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରୁଛି, ସାବରୀମାଲା ମନ୍ଦିର । ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଭୋଜନ କରିସାରିଲେଣି।
Published : November 23, 2025 at 4:39 PM IST
ପଥାନମଥିଟ୍ଟା: ସାବରୀମାଳା ସନ୍ନିଧାନମକୁ ଆସୁଥିବା ଆୟାପ୍ପା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବସ୍ୱମ ବୋର୍ଡର 'ଅନ୍ନଦାନମ' (ମାଗଣା ଭୋଜନ) ସୁବିଧା ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭୋଜନ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅନ୍ନଦାନମ ମଣ୍ଡପ (ଡାଇନିଂ ହଲ୍) ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଦଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଅନ୍ନଦାନମରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରଠାରୁ, ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହା ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନ୍ନଦାନମ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ଅନ୍ନଦାନମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଦିନକୁ ଏଠାରେ ତିନିଥର ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ।
- ସକାଳ (ସକାଳ ୬ଟାରୁ ୧୧ଟା): ଉପମା, କଦଳୀ କରି, ସୁକୁ କଫି, ଏବଂ ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଣି।
- ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ (ଦିନ ୧୨ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୩୦): ପୁଲାଓ, ଡାଲ କରି ଏବଂ ଆଚାର ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ।
- ରାତ୍ରୀଭୋଜନ (ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 45ରୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ): କାଞ୍ଜି (ଚାଉଳ ଦଲିଆ) ଏବଂ ପୁଝୁକୁ (ଅସ୍ତ୍ରୋମ୍ ନାମକ ଏକ ପାର୍ଶ୍ଵ ଖାଦ୍ୟ) ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ।
ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ମକରବିଲକ୍କୁ ଋତୁ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅନ୍ନଦାନମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ଏବଂ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଭୋଜନାଳୟରେ ରୋଷେଇ, ପରିବେଷଣ ଏବଂ ସଫା କରିବା ପାଇଁ 235 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲାସକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇ ଏବଂ ତାପରେ ଡିସୱାସରରେ ଗରମ ପାଣିରେ ପୁନଃ ସଫା କରାଯାଏ। ହଲ୍ଟିରେ ପ୍ରାୟ 1,000 ଭକ୍ତ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ବସି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ସାବରୀମାଳା ଅନ୍ନଦାନମ ମଣ୍ଡପମ, ମାଲିକାପୁରମ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ RAF ନିୟୋଜିତ
ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପରି ସାବରୀମାଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (RAF)ର ଏକ ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। କୋଲାମର ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର ବିଜୁ ରାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 140 ଜଣିଆ ଦଳ ଶନିବାର ସନ୍ନିଧାନମରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ CRPFର କୋଏମ୍ବାଟୁର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନିଧାନମ ଏବଂ ମାରାକ୍କୁଟ୍ଟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।
ସେମାନେ ତିନିଟି ସିଫ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟରେ 32 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥାଆନ୍ତି। ଏହାସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 10 ଜଣିଆ କ୍ୱିକ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ (QRT) 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦଳ ମଣ୍ଡଳ-ମକାରାଭିଲାକ୍କୁ ଋତୁ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାବରୀମାଲାରେ ରହିବେ।
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍
ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡଳ-ମକାରାଭିଲାକ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସାବରୀମାଲା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରଠାରୁ, ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 21 ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସୁଦ୍ଧା 4,94,151 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ନଭେମ୍ବର 21 ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସୁଦ୍ଧା 72,037 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେବସ୍ୱମ ବୋର୍ଡ ପ୍ରଚଳିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ସ୍ପଟ୍ ବୁକିଂ ସୀମାରୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରିବ।
ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋର ଦେବସ୍ୱମ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସାବରୀମାଲାର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ସ୍ପଟ୍ ବୁକିଂ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସ୍ପଟ୍ ବୁକିଂ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା।
କୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ପଟ୍ ବୁକିଂ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ। ସମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଦେବସ୍ୱମ ବେଞ୍ଚ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ଦେବସ୍ୱମ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସନ୍ନିଧାନମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ADGP ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ନୀଳକ୍କଲରେ ସ୍ପଟ୍ ବୁକିଂ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ। ଦୈନିକ ସ୍ପଟ୍ ବୁକିଂ 5,000ରେ ସୀମିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାବରୀମାଲାରେ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
