ETV Bharat / bharat

ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଲେ ପୁଟିନ, ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବେ ଭାରତ

ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 4 ଓ 5ରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ।

RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN and narendra modi
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 28, 2025 at 2:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଟିନ । 23ତମ ଭାରତ-ଋଷ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ । ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।

ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଟିନ:

ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 4 ଓ ଡିସେମ୍ବର 5 ଦୁଇ ଦିନ ଭାରତରେ ରହିବେ । ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏଥିସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପୁଟିନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜକୀୟ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ତେବେ ଆମେରିକା ଟାରିଫ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ।

ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ:

ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି, ‘ଭାରତ-ଋଷ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଦୁଇ ଦେଶ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରି ଆଗାମୀ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ । ଏଥିସହ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏଥିସହ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ସ୍ବାକ୍ଷର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ କେତେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ?

ତେବେ ଭାରତ-ଋଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଆସିଛନ୍ତି । 2022ରେ ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ଗୁଡିକ ସହ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡି ଯାଇଛି । କାରଣ କମ୍‌ ଦରରେ ଭାରତ ଋଷ ଠାରୁ ତୈଳ କିଣୁଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି । ଋଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାରତକୁ ତାଗିଦ୍‌ କରିଆସୁଛି ଆମେରିକା ।

ଚୀନରେ ହୋଇଥିଲା ମୋଦି-ପୁଟିନ ସାକ୍ଷାତ:

ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚୀନର ସଂଘାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ପୁଟିନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

SCO SUMMIT, ଗୋଟିଏ କାରରେ ମୋଦି-ପୁଟିନ

SCO ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି, ପୁଟିନ, ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମହାମିଳନ

ଟାରିଫ ଧମକ ଭିତରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜୟଶଙ୍କର: ତେଲ କିଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଲିଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୋଲ

ରୁଷର ଦୁଇ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲା ଆମେରିକା; ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ପୁଟିନ-ଟ୍ରମ୍ପ ବୈଠକ

TAGGED:

RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN
PUTIN VISIT INDIA
INDIA RUSSIA ANNUAL SUMMIT
ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତ
PUTIN VISIT INDIA ON DECEMBER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.