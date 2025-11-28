ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଲେ ପୁଟିନ, ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବେ ଭାରତ
ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 4 ଓ 5ରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ।
Published : November 28, 2025 at 2:59 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଟିନ । 23ତମ ଭାରତ-ଋଷ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ । ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
At the invitation of Prime Minister Narendra Modi, President of the Russian Federation Vladimir Putin will pay a State visit to India from 04 - 05 December 2025 for the 23rd India-Russia Annual Summit. pic.twitter.com/w6AOTamNvm— ANI (@ANI) November 28, 2025
ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଟିନ:
ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 4 ଓ ଡିସେମ୍ବର 5 ଦୁଇ ଦିନ ଭାରତରେ ରହିବେ । ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏଥିସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପୁଟିନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜକୀୟ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ତେବେ ଆମେରିକା ଟାରିଫ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ।
ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ:
ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି, ‘ଭାରତ-ଋଷ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଦୁଇ ଦେଶ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରି ଆଗାମୀ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ । ଏଥିସହ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏଥିସହ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ସ୍ବାକ୍ଷର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ କେତେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ତେବେ ଭାରତ-ଋଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଆସିଛନ୍ତି । 2022ରେ ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ଗୁଡିକ ସହ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡି ଯାଇଛି । କାରଣ କମ୍ ଦରରେ ଭାରତ ଋଷ ଠାରୁ ତୈଳ କିଣୁଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି । ଋଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାରତକୁ ତାଗିଦ୍ କରିଆସୁଛି ଆମେରିକା ।
ଚୀନରେ ହୋଇଥିଲା ମୋଦି-ପୁଟିନ ସାକ୍ଷାତ:
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚୀନର ସଂଘାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ପୁଟିନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।