ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ସ୍ବାଗତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ।
Published : December 4, 2025 at 9:24 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 9:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ । ପାଲାମ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ସ୍ବାଗତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଦୁଇ ଦିନିଆ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଟିନ୍ । ଆସନ୍ତାକାଲି ୨୩ତମ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ।
#WATCH | Russian President Vladimir Putin lands in Delhi— ANI (@ANI) December 4, 2025
ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ମୋଦି ପୁଟିନ୍-
ପାଲମ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଗୋଟିଏ କାରରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ବାସଭବନକୁ ଗଲେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ମୋଦି ଏବଂ ପୁଟିନ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରହିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିନର ।
Delighted to welcome my friend, President Putin to India. Looking forward to our interactions later this evening and tomorrow. India-Russia friendship is a time tested one that has greatly benefitted our people.@KremlinRussia_E pic.twitter.com/L7IORzRfV9— Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2025
୨୩ତମ ଭାରତ-ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଭାରତରେ ପୁଟିନ୍-
ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୁଷ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।
ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ । ସେ ରାଜଘାଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷୀକ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ । ତା'ପରେ ଦୁଇ ନେତା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିବେ । ଏହା ପରେ, ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରୀୟ ନେତା ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁଟିନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୈଶ୍ୟ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୨ରେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ । ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶେଷ ଗସ୍ତ ଡିସେମ୍ବର ୬, ୨୦୨୧ରେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ୨୧ତମ ଭାରତ-ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ ମୋଦି-
ଭାରତରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ସୋଲିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଖୁସି । ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଭାରତ-ରୁଷ ବନ୍ଧୁତା ସମୟର ପରୀକ୍ଷାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ଆଣିଛି ।"
ପୁଟିନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରୁଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ-
ରୁଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ବେଲୌସୋଭଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାନେକଶା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତିନି ସେନାର ମିଳିତ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ରୁଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣେକଶା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ୨୨ତମ ଭାରତ-ରୁଷ ଆନ୍ତଃ-ସରକାରୀ କମିଶନ ସାମରିକ ଏବଂ ସାମରିକ-ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ।
