ନରୱାଣେଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ଝଡ: ରାହୁଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ, କଣ କହୁଛି ନିୟମ ?

ଆଜି ସଂସଦରେ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରୱାଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ହଙ୍ଗାମା ।

Massive Row In Lok Sabha
ନରୱାଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ଝଡ (Sansad TV via PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 2, 2026 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Massive Row In Lok Sabha ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି(ସୋମବାର) ଲୋକସଭାରେ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଛି । ଲୋକସଭାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରୱାଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଚୀନ ସେନା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ନେଇ ଦାବି ହୋଇଛି । ରାହୁଲ ଏକଥା ଉଠାଇବା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କଡା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କାହିଁକି ହଙ୍ଗାମା ?

ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରୱାଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକକୁ ସଂସଦରେ ‘Quote’ କରିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ଏହାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ । ଏହାକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରୱାଣେଙ୍କ ‘Quote’ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପୂର୍ବତନ ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ମାଗାଜିନକୁ ‘Quote’ କରି ରାହୁଲ ସଂସଦରେ କହିଥିଲେ, ଚୀନର ସେନାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ରହିଛି । ଚୀନର 4ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ । ଚୀନ ସେନାର ଟ୍ୟାଙ୍କ କୈଳାଶରେ ଚଢିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ।

ରାହୁଲଙ୍କ ଦାବି ପରେ କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ:

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏପରି ଦାବିକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ । ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି,‘ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା (ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ) ସଦନରେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ ।’ ରାଜନାଥ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ବିନା ତଥ୍ୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସଂସଦରେ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାନଯାଉ ।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଣ କହିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ?

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଲୋକସଭାରେ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କଥା ନକୁହନ୍ତୁ । ସିଏ ଏକ ମାଗାଜିନର ରିପୋର୍ଟ ପଢୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାଗାଜିନରେ କିଛି ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ । ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତୁ । ଆଲୋଚନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କରାଯାଉଛି ।’

କଣ କହିଲେ ବାଚସ୍ପତି ?

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି, ‘ନିୟମ ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆପଣ ସଂସଦରେ ପଢିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ ।’

ଲୋକସଭାର 349 ନିୟମ କଣ ?

ଲୋକସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ନିୟମକୁ ସାଂସଦକୁ ପାଳନ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ସେହି ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 349 । ନିୟମ 349 ଅନୁସାରେ, ‘ସଦନରେ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ନିୟମ ‘Rules To be Observed by Members In House'ର ଜଡିତ ଅଟେ । ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଚିତ୍ର, ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ, ବା ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉପରେ ରୋକ୍‌ ଲଗାଯାଇଛି । ସଦନର କାମ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ, ଚିଠି ପଢାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।’

