ନରୱାଣେଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ଝଡ: ରାହୁଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ, କଣ କହୁଛି ନିୟମ ?
ଆଜି ସଂସଦରେ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରୱାଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ହଙ୍ଗାମା ।
Published : February 2, 2026 at 4:09 PM IST
Massive Row In Lok Sabha ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି(ସୋମବାର) ଲୋକସଭାରେ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଛି । ଲୋକସଭାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରୱାଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଚୀନ ସେନା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ନେଇ ଦାବି ହୋଇଛି । ରାହୁଲ ଏକଥା ଉଠାଇବା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କଡା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
#WATCH | Delhi | On being asked if he will address the parliament again when the proceedings of the House resume at 4 pm, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " yeah. i am going to try and speak" pic.twitter.com/Ar9niA1zUY— ANI (@ANI) February 2, 2026
କାହିଁକି ହଙ୍ଗାମା ?
ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରୱାଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକକୁ ସଂସଦରେ ‘Quote’ କରିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ଏହାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ । ଏହାକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରୱାଣେଙ୍କ ‘Quote’ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପୂର୍ବତନ ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ମାଗାଜିନକୁ ‘Quote’ କରି ରାହୁଲ ସଂସଦରେ କହିଥିଲେ, ଚୀନର ସେନାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ରହିଛି । ଚୀନର 4ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ । ଚୀନ ସେନାର ଟ୍ୟାଙ୍କ କୈଳାଶରେ ଚଢିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ।
#WATCH | Delhi: On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's statement inside the Parliament, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " he was not trying to defame the army. he was reading an excerpt from the book of the army chief. they (bjp) always say this whenever something comes out that… pic.twitter.com/eEIlF0aAVC— ANI (@ANI) February 2, 2026
ରାହୁଲଙ୍କ ଦାବି ପରେ କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ:
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏପରି ଦାବିକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ । ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି,‘ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା (ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ) ସଦନରେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ ।’ ରାଜନାଥ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ବିନା ତଥ୍ୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସଂସଦରେ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାନଯାଉ ।
#WATCH | Delhi: On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's statement inside the Parliament, Congress MP Deepender Singh Hooda says, " it is unfortunate that rahul gandhi was not allowed to speak. any member can express their views on the subject being debated in the house. national security… pic.twitter.com/2IBN8g9WJA— ANI (@ANI) February 2, 2026
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଣ କହିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ?
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଲୋକସଭାରେ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କଥା ନକୁହନ୍ତୁ । ସିଏ ଏକ ମାଗାଜିନର ରିପୋର୍ଟ ପଢୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାଗାଜିନରେ କିଛି ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ । ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତୁ । ଆଲୋଚନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କରାଯାଉଛି ।’
#WATCH | Delhi: On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's statement inside the Parliament, Union Minister Giriraj Singh says, " the way rahul gandhi is displaying indiscipline, refusing to even obey the speaker's orders inside the house. how much land did your grandparents give to china in… pic.twitter.com/NccpveJslB— ANI (@ANI) February 2, 2026
କଣ କହିଲେ ବାଚସ୍ପତି ?
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି, ‘ନିୟମ ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆପଣ ସଂସଦରେ ପଢିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ 2026; ସରକାର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ବଜେଟ ହାଇଲାଇଟ୍; କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍, 3ଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ
ଲୋକସଭାର 349 ନିୟମ କଣ ?
ଲୋକସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ନିୟମକୁ ସାଂସଦକୁ ପାଳନ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ସେହି ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 349 । ନିୟମ 349 ଅନୁସାରେ, ‘ସଦନରେ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ନିୟମ ‘Rules To be Observed by Members In House'ର ଜଡିତ ଅଟେ । ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଚିତ୍ର, ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ, ବା ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ସଦନର କାମ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ, ଚିଠି ପଢାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।’