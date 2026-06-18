500 ମିଟର ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବୋଲେରୋ; ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 7 ମୃତ
ସ୍ଥାନୀୟ କାକଡୋଥା ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମୁଣ୍ଡନ ସଂସ୍କାର କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଛତରୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖାଇକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା ।
Published : June 18, 2026 at 1:07 PM IST
ଚମ୍ବା: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଚମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଚମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ଚୁରାହସ୍ଥିତ ପୁଖରୀ-ମସରୁଣ୍ଡ ମାର୍ଗରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବୋଲେରୋ ବିରଟ ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଥିସହିତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମୁଣ୍ଡନ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରୁଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚମ୍ବା-ମସରୁଣ୍ଡ ମାର୍ଗରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟାରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିି (ଏଚପି-01ସି-2581) ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 500 ମିଟର ଖାଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ବୋଲେରୋରେ ଗ୍ରାମମହଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସପରୋଠ ଗ୍ରାମର ତିନିିଜଣ ମହିଳା, ତିନିଜଣ ପୁରଷ ଓ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ କାକଡୋଥା ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମୁଣ୍ଡନ ସଂସ୍କାର କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଛତରୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖାଇକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଗାଡିରେ ଥିବା 7 ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୁରା ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ଚମ୍ବାର ଆଡିସିନାଲ ଏସପି ଦିନେଶ କୁମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୃତଦେହକୁ ଖାଇ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛଦ ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହାରଲାଲ ନେହରୁ ରାଜକୀୟ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରୁଜୁ କରୁଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହଂସରାଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଏହି ଇଲାକାରେ କ୍ରସ ବ୍ୟାରିଅର ନ ରହିବା କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ତେବେ ଗତାକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଚ ହେବ । ତେବେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୬ ମୃତ, ୨୬ ଗୁରୁତର ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଇ ରିକ୍ସା ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା; ଚାଲିଗଲା 6 ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ