ETV Bharat / bharat

500 ମିଟର ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବୋଲେରୋ; ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 7 ମୃତ

ସ୍ଥାନୀୟ କାକଡୋଥା ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମୁଣ୍ଡନ ସଂସ୍କାର କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଛତରୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖାଇକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା ।

7 killed after Bolero falls into gorge in Himachal's Chamba
500 ମିଟର ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବୋଲେରୋ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 18, 2026 at 1:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଚମ୍ବା: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଚମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଚମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ଚୁରାହସ୍ଥିତ ପୁଖରୀ-ମସରୁଣ୍ଡ ମାର୍ଗରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବୋଲେରୋ ବିରଟ ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଥିସହିତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମୁଣ୍ଡନ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରୁଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚମ୍ବା-ମସରୁଣ୍ଡ ମାର୍ଗରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟାରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିି (ଏଚପି-01ସି-2581) ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 500 ମିଟର ଖାଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ବୋଲେରୋରେ ଗ୍ରାମମହଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସପରୋଠ ଗ୍ରାମର ତିନିିଜଣ ମହିଳା, ତିନିଜଣ ପୁରଷ ଓ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ କାକଡୋଥା ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମୁଣ୍ଡନ ସଂସ୍କାର କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଛତରୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖାଇକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଗାଡିରେ ଥିବା 7 ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୁରା ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।

7 killed after Bolero falls into gorge in Himachal's Chamba
500 ମିଟର ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବୋଲେରୋ (ETV Bharat)

ଚମ୍ବାର ଆଡିସିନାଲ ଏସପି ଦିନେଶ କୁମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୃତଦେହକୁ ଖାଇ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛଦ ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହାରଲାଲ ନେହରୁ ରାଜକୀୟ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରୁଜୁ କରୁଛି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହଂସରାଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଏହି ଇଲାକାରେ କ୍ରସ ବ୍ୟାରିଅର ନ ରହିବା କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ତେବେ ଗତାକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଚ ହେବ । ତେବେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୬ ମୃତ, ୨୬ ଗୁରୁତର ଆହତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଇ ରିକ୍ସା ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା; ଚାଲିଗଲା 6 ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ

TAGGED:

ROAD ACCIDENT
BOLERO FELL INTO DITCH IN CHAMBA
ଚମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା
ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବୋଲେରୋ
CHAMBA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.