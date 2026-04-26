ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଘାଟିରୁ ଖସି ପଡିଲା ବସ୍; ପରିବାରର 5 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 6 ମୃତ
Published : April 26, 2026 at 3:20 PM IST
ହଜାରୀବାଗ(ଝାଡଖଣ୍ଡ):ଚୌପାରନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦନୁଆ ଘାଟିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଶନିବାର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସମସ୍ତ ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ମୃତକ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର । ଏକ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପୂରା ପରବାର ଧାନବାଦରୁ ବିହାରର ଶେରଘାଟି ଯାଇଥିଲେ । ବରହୀ ଏସଡିପିଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ବିବାହ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପୂରା ପରବାର ଧାନବାଦରୁ ବିହାରର ଶେରଘାଟି ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଖୁସିର ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଗଲା । ବିବାହ ସମାରୋହରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି । ଭୟାବହ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ । ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଶିବ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ପତ୍ନୀ ରୁବି କୁମାରୀ, ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ସୋନି ଓ ସୁହାନୀ ଓ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର । ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭରର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସମସ୍ତ ମୃତଦେହର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁମଣ୍ଡଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କରାଯାଇଛି । ଖବର ପାଇବା ପରେ ସଂପର୍କୀୟମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭିଡ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।
ପଛପଟୁ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ
ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, କାରର ଉପରଭାଗ ଉଡି ଯାଇଛି । ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ କାର ଯାଉଥିବାବେଳେ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ ଶିବ କୁମାରଙ୍କ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତେଲ ପରି କିଛି ଜିନିଷ ପଡିଥିଲା । ଏଥିରେ ଗାଡି ଖସି ଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ ।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣା
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ମରାମତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଇଲାକାକୁ ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁର ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ।
