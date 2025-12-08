ବିହାରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; RJD ନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା
ସକାଳୁ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି । RJD ନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା । ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ । ସାଙ୍ଗ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ।
Murder in Bihar Muzaffarpur ମୁଜାଫରପୁର (ବିହାର): ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୁଜାଫରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାମହରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଧରମପୁର ଚୌକ ନିକଟରେ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ସକାଳୁ ଅପରାଧୀମାନେ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସି RJD ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଣ୍ଟୁ ଶାହ (35)ଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଜାଫରପୁରରେ RJD ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା:
ମଣ୍ଟୁ ଶାହଙ୍କ ଛାତିରେ 3ଟି ଗୁଳି ବାଜିବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏନେଇ କ୍ରୋଧିତ ଗାଁ ଲୋକେ ମୃତଦେହ ଉଠାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ମୃତଦେହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 3ଟି ଅଫୁଟା ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ମୃତକ ମଣ୍ଟୁ ଶାହ, ଧରମପୁରର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଠିକାଦାର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ମଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରମେଶ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ । ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରମେଶ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପୋଲିସ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ମାତ୍ର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର:
ମୃତକ ମଣ୍ଟୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ସକାଳେ ରମେଶ ହିଁ ଘରୁ ମଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ଡାକି ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ନେଇଥିଲା । ପରେ, ଘରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅସ୍ତଲାକପୁର ଗାଁରେ, ଦୁଇ ଜଣ ଅପରାଧୀ ପୂର୍ବରୁ ଛକି ବସିଥିଲେ । ସେମାନେ ମଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ଘେରିଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହା ଡକାୟତି କିମ୍ବା ବିବାଦ ଥିଲା, ତେବେ ରମେଶଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ନାହିଁ ।
ମୃତକଙ୍କ ବାପା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସାହ କହିଛନ୍ତି,"ମଣ୍ଟୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଇପାରେ । ଘଟଣା ସମୟରେ ରମେଶ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ମଣ୍ଟୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିଲା ।"
ଏସଏସପି ସୁଶୀଲ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମୃତକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ବିବାଦ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପୋଲିସ, ଏଫଏସଏଲ ଟିମ୍ ସହିତ, ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାମଲାର ଖୁଲାସା କରାଯିବ ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ