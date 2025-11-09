ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ 36ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲେ ତେଜସ୍ୱୀ
ପାଟନାରେ ଆରଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ "ଭବିଷ୍ୟତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ" ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି।
ପାଟନା(ବିହାର): ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଆଜି (ରବିବାର) 36 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ରବିବାର ଶେଷ ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ରୋହତାସର କରାକଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ଆରଜେଡି ନେତା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି।
ସଞ୍ଜୌଲିର ଇଣ୍ଟର କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଅବସରରେ ତେଜସ୍ୱୀ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କେକ୍ କାଟି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ସମର୍ଥକ ମାନେ ମଧ୍ୟ 'ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା' ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜଣାଇଥିଲେ।
ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ତେଜସ୍ୱୀ ଏନଡିଏକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କୁ "ବେଇମାନ" ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆରଜେଡି ନେତା ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସରକାର ଗଠନ କରେ, ତେବେ 'ମାଇ ବେହନ ମାନ ଯୋଜନା' କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଜାନୁଆରୀ 14ରେ ବିହାରର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। ସେ 500 ଟଙ୍କାରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ବିଧବା ପେନସନକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ତେଜସ୍ୱୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରୋହତାସ, କୈମୁର, ଔରଙ୍ଗାବାଦ, ଅରୱାଲ ଏବଂ ଜେହାନାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ 16ଟି ନିର୍ବାଚନ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରାର ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲାଇଥିଲେ।
"ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଜୀ! ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ - ଆମେ ବିହାରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିଯୁକ୍ତି, ସମାନତା ଏବଂ ପ୍ରଗତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ," ରାହୁଲ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं @yadavtejashwi जी!— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 9, 2025
आप खुशहाल रहें, तंदुरुस्त रहें - बिहार की जनता को परिवर्तन, रोज़गार, समानता और प्रगति हम ज़रूर दिलाएंगे। pic.twitter.com/HYF2VBKRa6
ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ "ବିହାରର ଲୋକପ୍ରିୟ 'ଜବ-ହିରୋ' ଯୁବ ନେତା" ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।
X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି, "ବିହାରର ଲୋକପ୍ରିୟ 'ଜବ-ହିରୋ' ଯୁବ ନେତା, ଶ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ବିହାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସୀମ ଶୁଭକାମନା!" ଜଣାଇଛନ୍ତି।
बिहार के जनप्रिय ‘नौकरी-नायक’ युवा नेता श्री तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और बिहार के आगामी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की अनंत शुभकामनाएं! pic.twitter.com/xkWRoICpuo— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 9, 2025
ତେଜସ୍ୱୀ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଜଶ୍ରୀ ଯାଦବ ଓରଫ ରାଚେଲ, ମାତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାବଡ଼ି ଦେବୀ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତଥା ପାଟଳୀପୁତ୍ର ସାଂସଦ ମିସା ଭାରତୀ, ଏବଂ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ଭଣଜା ଏବଂ ଭଣିଜୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେକ୍ କାଟିଥିଲେ।
ମିସା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏହି ଉତ୍ସବର ଅନେକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ରୋହିଣୀ ମଧ୍ୟ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଏବଂ ରାବରୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ବିହାର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ RJD ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲା, ଏକ 36 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର କେକ୍ କାଟି ଏବଂ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୋଟବୁକ୍, କଲମ ଏବଂ ପେନସିଲ୍ ବଣ୍ଟନ କରି।
ପାଟନାରେ RJD କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ତେଜସ୍ବୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ "ଭବିଷ୍ୟତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ" ବୋଲି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି। ପାଟନାରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ RJD ସମର୍ଥକମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୀତ ବଜାଇ ମିଷ୍ଠାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫୁଲ ପାଖୁଡା ବର୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା କରିଥିଲେ।
