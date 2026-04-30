ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜବଲପୁରରେ କ୍ରୁଜ୍ ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ନିଖୋଜ; ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି
ଅଚାନକ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନର୍ମଦା ନଦୀର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ୍ ରେ କ୍ରୁଜ୍ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 29 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ।
Published : April 30, 2026 at 11:28 PM IST
ଜବଲପୁର: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ମଦା ନଦୀର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମରେ ଗୁରୁବାର ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 29 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ କ୍ରୁଜ୍ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ପରେ ଅତି କମରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (ବର୍ଗୀ ସହର) ଅଞ୍ଜୁଲ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
"ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ କ୍ରୁଜ୍ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 29 ଜଣ ଲୋକ କ୍ରୁଜ୍ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିଲେ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । "ନଦୀରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ନିଖୋଜ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ, ନାଗରିକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (SDRF)ର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ବୁଡ଼ାଳି, ମୋଟରବୋଟ୍ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
"ଆଜି, ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ୍ ରେ ଘଟିଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ କ୍ରୁଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜବଲପୁରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାକେଶ ସିଂହ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧ୍ରୁବେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଲୋଧି, ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ACS, ADG ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି," ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
आज जबलपुर में तेज आंधी-तूफान के कारण बरगी डैम में हुए दुखद क्रूज हादसे को लेकर स्थानीय प्रशासन एवं रेस्क्यू फोर्स का ऑपरेशन लगातार जारी है।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 30, 2026
लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी, पर्यटन मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, संभाग प्रभारी एसीएस, एडीजी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को…
"ତ୍ୱରିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, 15 ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ନିଖୋଜ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ସଙ୍କଟର ଘଡ଼ିରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6:00ଟା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ କ୍ରୁଜ୍ ଡଙ୍ଗା ହଠାତ୍ ଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବର୍ଗି ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଖମାରିଆ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ।
ଜବଲପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ବର୍ଗି ଡ୍ୟାମ୍, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ରିସର୍ଟ ଆୟୋଜନ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ