ଆରଜି କର ଦୁଷ୍କର୍ମ-ହତ୍ୟା ମାମଲା: ପୂର୍ବତନ କୋଲକାତା ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଆଇପିଏସ ନିଲମ୍ବିତ

ଆରଜି କର ହସ୍ପିଟାଲ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସରକାର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

RG KAR RAPE MURDER CASE: THREE IPS OFFICERS INCLUDING FORMER KOLKATA POLICE COMMISSIONER SUSPENDED
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 7:56 PM IST

କୋଲକାତା: ଆରଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (ଆଇପିଏସ) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସରକାର IPS ଅଧିକାରୀ ବିନୀତ ଗୋଏଲ, ଅଭିଷେକ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଆରଜି କର ଘଟଣାରେ କୋଲକାତା ପୋଲିସର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ବିଶେଷକରି, ତତ୍କାଳୀନ କୋଲକାତା ପୋଲିସ କମିଶନର ବିନୀତ ଗୋଏଲ, ଡେପୁଟି କମିଶନର (ଉତ୍ତର) ଅଭିଷେକ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଡେପୁଟି କମିଶନର (ମଧ୍ୟ) ଇନ୍ଦିରା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଏହି ତିନି ଜଣ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ।

West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari addressing a press conference in Nabanna, Howrah district of West Bengal on Friday, May 15, 2026. (PTI)

ଶୁକ୍ରବାର ନବାନ୍ନାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ, ପରିସ୍ଥିତିର ଭୁଲ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଗୃହ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, CBI ଅପରାଧର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ତିନି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପୃଥକ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 9, 2024ରେ ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ RG କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।

A file photo of the RG Kar Medical College and Hospital.
A file photo of the RG Kar Medical College and Hospital. (IANS)

RG କର ଘଟଣା ବ୍ୟତୀତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ଜେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଗୃହ ସଚିବଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କୋଲକାତା ପୋଲିସ, ଜେଲ୍ ସଂଶୋଧନ ସେବା ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସୀ ଜେଲରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ । ଡିଜି (କାରାଗାର) ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏହି ଅଭିଯାନ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ​​ଏବଂ ଜେଲ୍ ପରିସରରୁ ମୋଟ୍ 23ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।

