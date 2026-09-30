ETV Bharat / bharat

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା, ଘରୋଇ ସହାୟକ ନିଖୋଜ

ବାସଭବନରେ ଥିବା ଘରୋଇ ସହାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।

IAS Rakesh Agrawal
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2026 at 1:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୋପାଳ: ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ 70 ବର୍ଷୀୟ ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଗଳାକାଟି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଘରୋଇ ସହାୟକ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଘରୋଇ ସହାୟକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଘରୋଇ ସହାୟକଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡି ନାହିଁ । କିଏ ଓ କାହିଁକି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏଥିରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଅଧିକ ପଚରାଉଚୁରା ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛି ପୋଲିସ ।

Retired IAS Officer Rakesh Agarwal Murdered In Bhopal
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବାସଭବନ (ETV Bharat)

ପୋଲିସ ସୁତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଆଜି ଭୋର 5ଟାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ନେଇ ରତିବାଦ ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ମୃତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ସୁରଜ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରାତିରେ ଘରେ କେବଳ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ଶୋଇଥିବାବେଳେ ପତ୍ନୀ ଅନ୍ୟ ଏକ କଠୋରୀରେ ଶୋଇଥିଲେ । ସେପଟେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାସଭବନରେ ଥିବା ଘରୋଇ ସହାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ସହାୟକଙ୍କୁ କାମରେ ରଖିଥିଲେ ଅଗ୍ରୱାଲ ପରିବାର ।

Retired IAS Officer Rakesh Agarwal Murdered In Bhopal
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ (ETV Bharat)

ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଚୌହ୍ବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି । ଆମେ ଘଟଣାର ପ୍ରତିଟି ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛୁ’’।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଜ ବାସଭବନରେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ ଅଫିସରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଶେଷ ଚିଠି ଖୋଲିବ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ UPSCର ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ଏହି ମାନେ ଦେଇପାରିବେନି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା

TAGGED:

IAS OFFICER MURDER
BHOPAL MURDER CASE
ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ହତ୍ୟା
ଭୋପାଳ ଆଇଏଏସ ହତ୍ୟା
RETIRED IAS OFFICER MURDERED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.