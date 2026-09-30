ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା, ଘରୋଇ ସହାୟକ ନିଖୋଜ
ବାସଭବନରେ ଥିବା ଘରୋଇ ସହାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
Published : September 30, 2026 at 1:16 PM IST
ଭୋପାଳ: ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ 70 ବର୍ଷୀୟ ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଗଳାକାଟି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଘରୋଇ ସହାୟକ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଘରୋଇ ସହାୟକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଘରୋଇ ସହାୟକଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡି ନାହିଁ । କିଏ ଓ କାହିଁକି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏଥିରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଅଧିକ ପଚରାଉଚୁରା ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛି ପୋଲିସ ।
ପୋଲିସ ସୁତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଆଜି ଭୋର 5ଟାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ନେଇ ରତିବାଦ ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ମୃତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ସୁରଜ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରାତିରେ ଘରେ କେବଳ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ଶୋଇଥିବାବେଳେ ପତ୍ନୀ ଅନ୍ୟ ଏକ କଠୋରୀରେ ଶୋଇଥିଲେ । ସେପଟେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାସଭବନରେ ଥିବା ଘରୋଇ ସହାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ସହାୟକଙ୍କୁ କାମରେ ରଖିଥିଲେ ଅଗ୍ରୱାଲ ପରିବାର ।
ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଚୌହ୍ବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି । ଆମେ ଘଟଣାର ପ୍ରତିଟି ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛୁ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଜ ବାସଭବନରେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ ଅଫିସରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଶେଷ ଚିଠି ଖୋଲିବ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ UPSCର ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ଏହି ମାନେ ଦେଇପାରିବେନି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା