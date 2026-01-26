କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ବିଶ୍ବ ଦେଖିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ, କୋରାପୁଟ କଫିଠୁ ସେମିକଣ୍ଟକ୍ଟର ଚିପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ
ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ । କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗଡିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ । ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କଲା ଚଇତି ଘୋଡା ନାଚ ।
Published : January 26, 2026 at 2:14 PM IST
Odisha Tableau ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ । ଯେଉଁଥିରେ ପରମ୍ପରାରୁ ପ୍ରଗତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ । ଏଥିରେ କୋରାପୁଟ କଫି, ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବ, ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର, ତାରକସି ଓ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
#WATCH | #RepublicDay2026 | Odisha’s tableau presents a compelling narrative of Atmanirbhar Bharat.— ANI (@ANI) January 26, 2026
The front section highlights women-led inclusive participation, symbolising Odisha’s commitment to equitable development and its growing role in India’s socio-economic progress.… pic.twitter.com/bpIgsoDZjK
କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ?
କଳାକାର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସହ କିଛି କଳାକାର ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 45 ଫୁଟ, ଚଉଡା 14 ଫୁଟ, ଉଚ୍ଚତା 16 ଫୁଟ୍ ରହିଥିଲା ।
ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢରେ କଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ?
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ବରୂପ କୋରାପୁଟ କଫି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଓଡିଶାର ଅଗ୍ରଗତି ସ୍ବରୂପ ସିଲିକନ ସେମିକଣ୍ଟକ୍ଟର ଚିପ୍, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଡୋକରା ଶିଳ୍ପ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା ।
ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କଲା ଚଇତି ଘୋଡା ନୃତ୍ୟ:
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗକୁ ଆଗ ବଢୁଥାଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ । ସାଙ୍ଗରେ କଳାକାରଙ୍କ ଚଇତି ଘୋଡା ନୃତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଚଇତି ଘୋଡା ନୃତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରାୟ 10 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅତିଥି ।
ଦେଶ ପାଳୁଛି 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ:
ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଶ ପାଇଥିଲା ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ । 1950 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ । 1951 ମସିହା ପରଠୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶରେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ ହେଉଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ । ବିଶ୍ବରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଗ୍ରହଣରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ଧ୍ବନିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଥିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ । ଏହି ମହାନ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ବିଦେଶୀ ଅତିଥୀ । ଏଥିସହ ବୀର ସୈନ୍ୟ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ।