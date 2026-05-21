ବଢ଼ୁଛି ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଠକେଇ, ସତର୍କ କଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇବର୍ କ୍ରାଇମ୍ କୋ-ଅର୍ଡିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର
ନକଲି ହେଲିକପ୍ଟର ବୁକିଂରୁ ଫେକ୍ ହୋଟେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଜାଲ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର I4C। ଗୌତମ ଦେବରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : May 21, 2026 at 8:16 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବାକୁ ସାଇବର୍ ଠକଙ୍କ ନୂଆ ଚାଲ୍। ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ମୁନାଫାର ହତିଆର କରି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସାଇବର ଠକମାନେ ଚୂନା ଲଗାଇବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଖାସ କରି ଏବେର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବାର୍ଷିକ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର ବନାଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ନକଲି ହେଲିକପ୍ଟର ବୁକିଂ, ଫେକ୍ ହୋଟେଲ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍, ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ର ନକଲ୍ ଏବଂ ଭୁଆ ଅନଲାଇନ୍ ରିଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଠକେଇ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସିଜିନାଲ୍ ସାଇବର ଅପରାଧର ରୂପ ନେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କୋ-ଅର୍ଡିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର (I4C) ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍ରୁ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରିନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଓ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୁକିଂ କରି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଏହି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି।
ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପରିଣତ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାରିବାରିକ ଯାତ୍ରା
ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୫୦ ବର୍ଷୀୟ ବିଘ୍ନରାଜ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ସହ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହେଲା। ଗତବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଜଣେ ପରିଚିତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହରିଦ୍ୱାରର ଜଣେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଏଜେଣ୍ଟ ପରିବହନ, ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଧାମ ବୁକିଂ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେବାର ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶ୍ରୀ ଚାନ୍ଦ ୮ଟି କିଷ୍ତିରେ PhonePe ମାଧ୍ୟମରେ ୪.୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡେରାଡୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରିବାରର ଯାତ୍ରା ୨୦୨୫ ମେ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷ କାରଣରୁ ଗତବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ୨୦୨୬ରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲା। “ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ନମିଳିବାରୁ ଆମେ ଠକା ଯାଇଥିବା କଥା ବୁଝିପାରିଲୁ,” ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଚାନ୍ଦ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯାତ୍ରା ବୁକିଂକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଟଙ୍କା ଠକିଥିଲେ।
ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ସୁହାଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ସ୍ଲଟ୍, ହେଲିକପ୍ଟର ଟିକେଟ୍ କିମ୍ବା କାଳେ ହୋଟେଲ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସାଇବର ଠକମାନେ ଏହି ଭୟ ମନୋଭାବକୁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଭରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି।
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ପବନ ଦୁଗ୍ଗଲ୍ କହିଛନ୍ତି, “ ସାଇବର ଠକମାନେ ଫେକ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପେଜ୍, ନକଲି ବୁକିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଓ ଭୂଲ ରିଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫସାଉଛନ୍ତି।” ତେଣୁ I4C ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ “VIP ଦର୍ଶନ”, “ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ଟିକେଟ୍” କିମ୍ବା “ମାଗଣା ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା” ପରି ପ୍ରଲୋଭନରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛି।
ଏଥିସହ ଶ୍ରୀ ଦୁଗ୍ଗଲ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଠକମାନେ Facebook ଓ Instagramରେ ନକଲି ପେଜ୍ ତିଆରି କରି ନିଜକୁ ଅସଲି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ହେଲିକପ୍ଟର ବୁକିଂ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତି। IRCTC କିମ୍ବା Pawan Hans ପରି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଂସ୍ଥାର ନାଁ ସଦୃଶ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳିକି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ UPI କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ କହିଥାନ୍ତି ସାଇବର ଠକ।”
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ସାଇବର ଠକେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ
ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ଏବେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏପ୍ରିଲ୍ରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କେବଳ କେଦାରନାଥରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ୧.୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ୨୦୨୬ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଏକ ସାଇବର ଠକେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କେଦାରନାଥ ପାଇଁ ନକଲି ହେଲିକପ୍ଟର ବୁକିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅସଲ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭାବି ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। I4C କହିଛି, ମିଛ ଅନଲାଇନ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଏବେ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଠକେଇର ବଡ଼ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଠକମାନେ ରେଟିଂ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକେ ପ୍ରକାରର ସକାରାତ୍ମକ ମତାମତ ସମ୍ବଳିତ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। I4Cର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଅନେକ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ରେଟିଂ ଓ ଭଲ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଅସଲି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଉଛନ୍ତି।”
ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ସାଇବର ଅପରାଧ
ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଠକେଇ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ବ୍ୟୁରୋ (NCRB)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୪ରେ ଦେଶରେ ୧,୦୧,୯୨୮ଟି ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୩ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୮୬,୪୨୦ ଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୨ରେ ଥିଲା ୬୫,୮୯୩।
ସାଇବର ଅପରାଧ ହାର ୨୦୨୨ରେ ୪.୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ବଢ଼ି ୨୦୨୩ରେ ୬.୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ୭.୩ ପ୍ରତିଶତକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଇନର ଧାରା ୬୬ ଅନୁସାରେ “କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅପରାଧ” ଶ୍ରେଣୀରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ୧୯,୭୯୪ଟି ମାମଲା ଦେଶର ମୋଟ ସାଇବର ଅପରାଧର ପ୍ରାୟ ୫୬.୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଭାବେ ରହିଛି।
୨୦୨୪ରେ ମୋଟ ୭୩,୯୮୭ଟି ମାମଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ୭୨.୬ ପ୍ରତିଶତ ସାଇବର ଅପରାଧ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା। ଯୌନ ଶୋଷଣ ୩.୧ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଜବରଦଖଲ ୨.୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।
ସର୍ବାଧିକ ସାଇବର ଅପରାଧ ଘଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ
ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ୨୦୨୨ରେ ୧୫,୨୯୭, ୨୦୨୩ରେ ୧୮,୨୩୬ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ୨୭,୨୩୦ ମାମଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୨୦୨୨ରେ ୧୨,୫୫୬, ୨୦୨୩ରେ ୨୧,୮୮୯ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ୨୧,୯୯୩ ମାମଲା। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ୨୦୨୨ରେ ୧୦,୧୧୭, ୨୦୨୩ରେ ୧୦,୭୯୪ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ୧୧,୦୭୩ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।
ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ିବା ସହ ବଢ଼ୁଛି ଠକେଇ
ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବାରୁ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। I4C ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବଳ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ଅଧିକୃତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆର ଲୋକପ୍ରିୟତା କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ରେଟିଂ ଦେଖି ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ନକରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
I4C ପକ୍ଷରୁ ଚାରିଟି ମୁଖ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା
- “VIP” କିମ୍ବା “ମାଗଣା” ଅଫର୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଓ ରିଭ୍ୟୁକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
- ସମସ୍ତ ସୂଚନାକୁ ସରକାରୀ ଉତ୍ସରୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
- ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଇବର ଠକେଇ : ଭାରତରେ ବଡ଼ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପରୀକ୍ଷା ଓ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। IPL ସିଜନ୍ ସମୟରେ ନକଲି IPL ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଠକାି ଦିଆଯାଉଛି।
I4C ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ଠକେଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି:
- ନକଲି ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ଲିଗ୍ ଆପ୍
- Telegram ବେଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍
- “ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ” ନାମରେ ଠକେଇ
- ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ସୂଚନା ଦେବା ନାମରେ ଠକେଇ
- ଟିକେଟ୍ ପୁନର୍ବିକ୍ରୟରେ UPI ଠକେଇ
- କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାମରେ ନକଲି ଗିଭଆୱେ
- “ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ” ନାମରେ ମାଲୱେର୍ ଲିଙ୍କ୍
I4C କହିଛି, “ଠକମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ IPL ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସଦୃଶ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପେଜ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ପରେ UPI କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଟିକେଟ୍ କିମ୍ବା ରିଟର୍ନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ।”
ଶିକ୍ଷା ଓ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଠକେଇ : NEET UG, JEE Main ଓ UPSC ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି।
ଏଥିରେ ରହିଛି:
- ନକଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଦାବି
- ଫେକ୍ କାଉନସେଲିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍
- ଭର୍ତ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଠକେଇ
- ନକଲି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଜନା
- ଭୁଆ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ୱେବସାଇଟ୍
I4C ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, “ଯଦି କୌଣସି ଫେକ୍ କାଉନସେଲିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍, ପେପର୍ ଲିକ୍ ଦାବି କିମ୍ବା I4C ନାମରେ ଧମକମୂଳକ ମେସେଜ୍ ମିଳୁଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ National Cybercrime Reporting Portalରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ୧୯୩୦ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ।”
ବଡ଼ ଅବୈଧ IPL ବେଟିଂ ଠକେଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା CloudSEK ନିକଟରେ IPL ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବଡ଼ ଅବୈଧ ବେଟିଂ ଠକେଇ ନେଟୱର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଏହି ଚକ୍ର ୧,୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ବେଟିଂ ଡୋମେନ୍, AI ତିଆରି ଡିପ୍ଫେକ୍ ଭିଡିଓ, ନକଲି ପ୍ରିଡକ୍ସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, ମନି ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଫେକ୍ ଲୋନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲା। CloudSEKର ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ, ଗୋଟିଏ ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ୍ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ମେ ୨୦୨୫ରୁ ମେ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୯,୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଅନୁରୋଧ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୪.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା। CloudSEKର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମମାନେ Telegram, Instagram, YouTube Shorts, SMS କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ନକଲି ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଇ ପରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ କିମ୍ବା ଲୋନ୍ ଆପ୍ ଜାଲରେ ଫସାଉଥିଲେ।”
(NB : CloudSEK is a cybersecurity intelligence firm that conducts research on the latest scams, frauds, vulnerabilities, and data leaks)