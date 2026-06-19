ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ! ୬୨,୩୭୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ LNG ନେଇ ଗୁଜରାଟର ଦାହେଜ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜାହାଜ ‘ଦିଶା’
ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ତିନି ମାସ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫରେ ଅଟକି ରହିବା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା LNG ବୋଝେଇ ଜାହାଜ; ଉର୍ଜା ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଆଶା
Published : June 19, 2026 at 8:36 PM IST
ଭରୁଚ: ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ପୁଣି ଖୋଲିବା ପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୬୨,୩୭୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (LNG) ବୋଝେଇ ବିଶାଳ ଜାହାଜ ‘ଦିଶା’ ସଫଳତାର ସହ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୁଜରାଟର ଦାହେଜ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ବନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ସର୍କୁଲାର ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖରେ କତାରର ରାସ୍ ଲାଫାନ୍ ବନ୍ଦରରୁ ‘ଦିଶା’ ଜାହାଜ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ୬୨,୩୭୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ LNG ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମ୍ପର୍କିତ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ କାରଣରୁ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫର ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମାସ ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଫଳରେ ‘ଦିଶା’ ଜାହାଜଟି ସାଢ଼େ ତିନି ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସେଠାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା।
ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ କୌଶଳଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ବିଶ୍ୱର ବହୁ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ LNG ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ପରିବହନ କରାଯାଏ। ଏହି ପଥରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଲେ ବିଶ୍ୱ ଉର୍ଜା ବଜାର, ଗ୍ୟାସ ଦର ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ସେହିପରି ‘ଦିଶା’ର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦାହେଜ ଅଭିମୁଖେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଭରୁଚ ଜିଲ୍ଲାର ଦାହେଜ LNG ଟର୍ମିନାଲ୍ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାସ ଆମଦାନୀ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା LNG ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ LNG ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲା।
ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoPSW)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓପେଶ କୁମାର ଶର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ, ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଏବଂ ଉର୍ଜା କାର୍ଗୋର ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଏକ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବୈଠକରେ ଶର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ, ମାଲ୍ଟା ପତାକାବାହୀ LNG ବାହକ ‘ଦିଶା’ ଜୁନ୍ ୧୫ରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଦେଇ ଗତି କରିନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ସରକାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାମ କରୁଛି।
ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoPNG), ରସାୟନ ଓ ସାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ କାମ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରିପାରିବ।”
ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ଦିଶା’ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପତାକାବାହୀ ଜାହାଜ ସେହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ।” ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଉର୍ଜା କାର୍ଗୋ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପତାକାବାହୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଗତିବିଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷ ସହ କାମ କରୁଛି। ସେ ସମୁଦ୍ର ନାବିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ଡିଜି ଶିପିଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାପିତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩,୧୮୭ଟି କଲ୍ ଏବଂ ୨୯,୩୭୬ଟିରୁ ଅଧିକ ଇ-ମେଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇଛି।”