ଏପ୍ରିଲ 15ରେ ମହିଳା ବିଲ୍ ଉପରେ ରଣନୀତି ସ୍ଥିର କରିବ I.N.D.I.A. ବ୍ଲକ୍
ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ୧୬ରୁ ୧୮ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବସିବାକୁ ସ୍ଥିର ।
Published : April 11, 2026 at 12:29 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଏପ୍ରିଲ୍ 15ରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଏକ ମିଳିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ବୈଠକ କରିବ । ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧୬, ୧୭ ଏବଂ ୧୮ ଏପ୍ରିଲରେ ସଂସଦର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡକାଇଛନ୍ତି ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରେ ଏହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 33 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଥିବା ଏହି ଆଇନକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଏବଂ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଆସନର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବା ପରେ 2029ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାର ଥିଲା । ତେବେ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ (ଆସାମ, କେରଳ, ପୁଡୁଚେରୀ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ)ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଝିରେ କେନ୍ଦ୍ର ହଠାତ୍ ଏହି ଆଇନ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମନେରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଟ
ବିରୋଧୀ ଦଳ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହିଳା ବିଲ୍ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଛି ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୩ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୩ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ନିର୍ବାଚନ ଏପ୍ରିଲ୍ ୯ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ଫଳାଫଳ ମେ' ୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 29 ପରେ ମହିଳା ବିଲ୍ ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ । ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଝିରେ ମହିଳା ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏପ୍ରିଲ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ । ତଥାପି, ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ମହିଳା ବିଲ୍ ଏବଂ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଆସନର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲା । CWC ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା କରୁଛି ତାହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭୂମିକାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ବିଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛି ବୋଲି CWC ବୈଠକ ସମୟରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
CWC ସଦସ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏପରି ଭୂମିକା କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । CWC ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ, ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ରକୁ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଜନଗଣନା ଏବଂ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଆସନର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ନେତାମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହ ଅଧିବେଶନରେ ସାମିଲ ହେବେ ।
କଂଗ୍ରେସ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମହମ୍ମଦ ଜାୱେଦ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି "ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ 2023 ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାସ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚାପ ପକାଇ ଆସୁଥିଲା ।"
ସେହିପରି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜାୱେଦ ଅଲି ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ମହିଳା ବିଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଏଥିସହ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହିତ ଜନଗଣନାକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର 2029ରୁ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ 2023ରୁ ଆଜି ଯାଏଁ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମହିଳା ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବା ଏବଂ ତା'ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଯଦି ଏହା 15 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆକାଶ ଖସି ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜିଦ୍ ଦେଖାଇ 16-18 ଏପ୍ରିଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ।
ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେବେ, ସେମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ ଯେ, ସେମାନେ ଜନଗଣନା ଉପରେ କାହିଁକି କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ଯାହା 2021ରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି । ଯଦି ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ତେବେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆଉ 15 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ? ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ 2023ରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ।
ଟିଏମସି ଲୋକସଭା ସାଂସଦ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ସରକାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକରାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନକୁ ବୁଲଡୋଜର କରୁଛନ୍ତି । ସଂସଦରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲଡୋଜର କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ । ସେମାନେ କେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି ।" ସେ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ମହିଳା ବିଲ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩୭ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେଇଛି । ଆମ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରାୟ ୩୭ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜାଦ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି କଥା ହୋଇନାହିଁ ଯାହା ଲୋକସଭା ଆସନର ଗଣନାକୁ 543ରୁ 816 କରିବ । ଆଗରୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଥିଲା । ତେବେ ଅସମର୍ଥିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସରକାର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜାୱେଦ ଅଲି ଖାନ କହିଛନ୍ତି ।