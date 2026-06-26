Re-NEET UG 2026: ଫି’ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୋଲିଲା NTA ପୋର୍ଟାଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆବେଦନ ସମୟସୀମା
ଜୁନ୍ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Provisional Answer Key ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିର ସୁଯୋଗ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଫି’ ଫେରସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ବାଛିନଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ NTA ପୋର୍ଟାଲରେ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ
Published : June 26, 2026 at 5:51 PM IST
କୋଟା: ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଜୁନ୍ 21ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ Re-NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫି’ ଫେରସ୍ତ (Fee Refund) ୱିଣ୍ଡୋକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଛି। ଏହି ସୁବିଧା ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଏହାସହ NTA ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ NEET UG 2026 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫି’ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବାଛିନଥିଲେ। NTA ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, Re-NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୁନ୍ 30, 2026 ରାତି 11:55 ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ନିଶ୍ଚିତ କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ।
- ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍
- ପଦକ୍ଷେପ 1: ନିଜ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ
- ପଦକ୍ଷେପ 2: ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
- ପଦକ୍ଷେପ 3: ଯଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ ଥାଏ, ତେବେ କନଫର୍ମେସନ୍ ଚେକ୍ବକ୍ସରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ
ତେବେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, IFSC କୋଡ୍ ଦେବା ସହ ବାତିଲ୍ ଚେକ୍ କିମ୍ବା ପାସବୁକ୍ର କପି ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ନିଶ୍ଚିତ କରି ଫି’ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ।
NEET (UG) 2026 | Fee Refund – Bank Details Update— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 25, 2026
All candidates who appeared in the NEET (UG) Re-exam on 21st June 2026, the portal is now open to confirm/update bank account details for fee refund.
Last Date: 30 June 2026 (11:55 PM)
🔗 https://t.co/lQbedgXNVO
✅ What you… pic.twitter.com/Ur1BkI7rNR
- ଯଦି ପୂର୍ବରୁ “No Refund” ବାଛିଥିବେ ତାହେଲେ କ’ଣ କରିବେ ?
ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ “No Refund” ବିକଳ୍ପ ବାଛିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫି’ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା OTP-ଆଧାରିତ ଦୁଇ-ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରମାଣିକରଣ (2-Factor Authentication) ମାଧ୍ୟମରେ ନିବନ୍ଧିତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।
NTA ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଓ IFSC କୋଡ୍ ସବମିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏହାସହ ସଂସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ OTP କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ ଶେୟାର କରିବାକୁ NTA କେବେ ବି ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେଶ ପଠାଏ ନାହିଁ।
- Provisional Answer Key ଜାରି
NTA Re-NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି’ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆନ୍ସର କି’ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିଜ ଉତ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏହା ଉପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ୍ 28 ରଖାଯାଇଛି । ଜୁନ୍ 21ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନ ପରେ NTA ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି’ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମେଡିକାଲ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଉତ୍ତର ମେଳ କରିପାରିବେ।
ଜୁନ୍ 21ରେ ଦେଶର 5,440ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଦେଶର 14ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ Re-NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମେ 3ରେ ହୋଇଥିବା ମୂଳ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଫାସ୍ ବିବାଦ କାରଣରୁ ବାତିଲ୍ ହେବା ପରେ ଏହି ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।
- ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଦୁଇଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାତିଲ୍
ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦେବ ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 22 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି’ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, Question Paper Code 80ର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ (Physics) ବିଭାଗରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ତରଙ୍ଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଦୁଇଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି। ସେଥିରେ Option 1 ଓ Option 2 – ଉଭୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହାସହ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 2, ଯାହା Vernier Calipers ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ତାହାକୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଦିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ସଠିକ୍ ନଥିଲା। NTA ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏହି ବାତିଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ନମ୍ବର ମିଳିବ। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ (Chemistry) କିମ୍ବା ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ (Biology) ବିଭାଗରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏକାଧିକ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ।
- ଜୁନ୍ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପତ୍ତି, ପରେ ଆସିବ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି’
NTA ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି’ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୁନ୍ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ NTA ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ଆପତ୍ତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବ। ଏହାର ଆଧାରରେ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।
Re-NEET UG 2026ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧିତ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି’କୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।