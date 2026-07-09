ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ରହିଛି କି ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଓ କିପରି ବଦଳାଇପାରିବେ
RBI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୈଧ। ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ସହ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
Published : July 9, 2026 at 7:45 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଗୁରୁବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ୧୯ଟି ଆରବିଆଇ ଇସ୍ୟୁ ଅଫିସରେ ବଦଳାଯାଇପାରିବ। ଆରବିଆଇର ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ବ୍ରିଜ ରାଜଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଲୋକମାନେ ୧୯ଟି ଆରବିଆଇ ଇସ୍ୟୁ ଅଫିସରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ବଦଳାଇପାରିବେ। ଏଥିସହ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ଆରବିଆଇ ଇସ୍ୟୁ ଅଫିସକୁ ନୋଟ୍ ପଠାଇ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।
ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୧୯ ମେ ୨୦୨୩ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ (୨୦୨୩-୨୦୨୪/୨୫୭) ମାଧ୍ୟମରେ ଆରବିଆଇ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍କୁ ପ୍ରଚଳନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ଥିତି ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ ଶେଷ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଆରବିଆଇ କହିଛି ଯେ, ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଜମା ଏବଂ ବଦଳାଇବାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ୧୯ ମେ ୨୦୨୩ରୁ ଆରବିଆଇର ୧୯ଟି ଇସ୍ୟୁ ଅଫିସରେ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବାର ସୁବିଧା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା, ୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରୁ ଆରବିଆଇ ଇସ୍ୟୁ ଅଫିସଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କଠାରୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଦେଶର ଯେକୌଣସି ଡାକଘରରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଯେକୌଣସି ଆରବିଆଇ ଇସ୍ୟୁ ଅଫିସକୁ ପଠାଇ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରୁଛନ୍ତି।
୧୯ ମେ ୨୦୨୩ରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘୋଷଣା ସମୟରେ ପ୍ରଚଳନରେ ଏହି ନୋଟ୍ର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୩.୫୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ୩୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ ୫,୪୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ୧୯ ମେ ୨୦୨୩ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚଳନରେ ଥିବା ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ର ୯୮.୪୭ ପ୍ରତିଶତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରବିଆଇକୁ ଫେରି ଆସିଛି।
ଆରବିଆଇ ପୁଣିଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୈଧ ମୁଦ୍ରା (ଲିଗାଲ ଟେଣ୍ଡର) ଭାବେ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି।