ETV Bharat / bharat

RBI Repo Rate ଆରବିଆଇ ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ 5.25%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ରେପୋ ରେଟ୍

ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରେପୋ ରେଟ 5.25 ପ୍ରତିଶତକୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ବ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି ।  ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

A general view of the logo of the Reserve Bank of India (RBI) in New Delhi
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ବ ବ୍ୟାଙ୍କ (File/IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 5, 2026 at 11:12 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ରେପୋ ରେଟ । ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରେପୋ ରେଟ୍ 5.25 ପ୍ରତିଶତକୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି । ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳ 10ଟାରେ ମୌଦ୍ରିକ ନୀତି କମିଟି (Monetary Policy Committee) ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ପଲିସି ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବ ବୋଲି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ ତଖା ବଜାର ବିଶେଶଜ୍ଞମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ।

ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ତଥା ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ତିନିଦିନିଆ ମୌଦ୍ରିକ ନୀତି କମିଟି ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚଳିତ ଅର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିମାସିକ ମୁଦ୍ରାନୀତି ଘୋଷଣା କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଋଣ ହାର ବା ରେପୋ ରେଟକୁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହ 5.25 ପ୍ରତିଶତରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 5.25%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରେପୋ ରେଟ୍‌, 'ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି': RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ଋଣ ନେବା ହେବ କି ଶସ୍ତା ? ରେପୋ ରେଟ୍‌ କମାଇପାରେ RBI

TAGGED:

REPO RATE REMAINS UNCHANGED
SANJAY MALHOTRA
RBI MONETORY POLICY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.