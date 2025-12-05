ରେପୋ ରେଟ କମାଇଲା ଆରବିଆଇ; ଶସ୍ତା ହେବ ଗୃହ ଋଣ, କମିବ ଇଏମଆଇ
ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ରେପୋ ରେଟ 25 ବେସିସ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଏହା 5.50 ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 5.25 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି (MPC) ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ରେପୋ ରେଟ 25 ବେସିସ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଏହା 5.50 ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 5.25 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରେପୋ ରେଟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ହାଉସିଂ, ଅଟୋ ଲୋନ ସହ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଲୋନ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ଏହି ରେପୋ ରେଟ ହ୍ରାସ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଇଏମଆଇ କମ ହେବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ କମ ସୁଧରେ ଲୋନ ଯୋଗାଇ ଦେବ ।
ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ,ଅକ୍ଟୋବର ପଲିସି ମିଟିଂ ପର୍ଯନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିମ୍ନମୁଖୀ ହୋଇଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଭାରତର ରିଟେଲ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତି 0.25 ପ୍ରତିଶତର ଐତିହାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା । ଯାହା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ ଉଣ୍ଡେକ୍ସ (CPI)) ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଅଟେ ।
ରେପୋ ରେଟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ କଣ ଶସ୍ତା ହେବ-
- ହାଉସିଂ ଲୋନ
- ଅଟୋ ଲୋନ
- ବ୍ୟାବସାୟିକ ଲୋନ
- ଇଏମଆଇ କମ ହେବ
- କମ ସୁଧରେ ମିଳିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ
6 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ମୌଦ୍ରିକ ନୀତି ସମିତି ବା ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି (MPC) ରେପୋ ରେଟ 25 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ନଗଦ ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। କ୍ୟାଶ ରିଜର୍ଭ ରାଶି(CRR) 3 ପ୍ରତିଶତ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡେପୋ ଫଣ୍ଡ (SDF) ଦର 5.25 ପ୍ରତିଶତ, ମଡଗେଜ ସପୋର୍ଟ ଫଣ୍ଡ (MSF) ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦର 5.75 ପ୍ରତିଶତରେ ସ୍ଥିର ରଖା ଯାଇଛି ।
#WATCH | Mumbai | RBI Governor Sanjay Malhotra says, " the mpc (monetary policy committee) voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect."— ANI (@ANI) December 5, 2025
(source: rbi) pic.twitter.com/hgzngCLJqe
ନଗଦ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
- କ୍ୟାଶ ରିଜର୍ଭ ରାଶି(CRR)- 3%
- ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡେପୋ ଫଣ୍ଡ (SDF) -5.25%
- ମଡଗେଜ ସପୋର୍ଟ ଫଣ୍ଡ (MSF)-5.75%
2025 ରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 4 ଥର ରେପୋ ରେଟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ଫେବୃଆରୀରେ 25 ବେସିସ ପଏଣ଼୍ଟ, ଏପ୍ରିଲରେ 25 ବେସିସ ପଏଣ୍ଟ, ଜୁନରେ ସର୍ବାଧିକ 50 ବେସିସ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବରରେ 25 ବେସିସ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । କହିବାକୁ ଗଲେ 2025ରେ ରେପୋ ରେର୍ଟ ମୋଟ ଉପରେ125 ବେସିସ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ 1.25 ପ୍ରତିଶତ କମ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେପୋ ରେଟ 2 ଥର ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
#WATCH | Mumbai | RBI Governor Sanjay Malhotra says, " ... the reserve bank has decided to conduct omo (open market operations) purchases of government securities of 1 lakh crore rupees and a three-year dollar-rupee buy-sell swap of 5 billion us dollars this month in december to… pic.twitter.com/60Qiiw9Qrg— ANI (@ANI) December 5, 2025
2025 ରେ 4 ଥର ରେପୋ ରେଟ ହ୍ରାସ
- ଫେବୃଆରୀ- 25 ବେସିସ ପଏଣ଼୍ଟ
- ଏପ୍ରିଲ- 25 ବେସିସ ପଏଣ୍ଟ
- ଜୁନ- 50 ବେସିସ ପଏଣ୍ଟ
- ଡିସେମ୍ବର-25 ବେସିସ ପଏଣ୍ଟ
ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି, ଗତ ମାସ ଆମ ପାଇଁ ଖୁବ ଚାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା । ହେଲେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଜିଡିପି ଏବଂ ମୁହ୍ରାସ୍ପିତି ସ୍ତର ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ । ଦ୍ୱିତିୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ରିଅଲ ଜି଼ଡିପି ଗ୍ରୋଥ 8.2 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ 8 ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛୁ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଶେୟାର ବଜାରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଠୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେନ୍ସେକ୍ସ 200 ଅଙ୍କରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 85, 500 ଉପରେ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା । ନିଫ୍ଟି 75 ଅଙ୍କରୁ ବ଼ୃଦ୍ଧି ପାଇ 26,110ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ 364 ଅଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ।
