Paytmକୁ ପୁଣି ବଡ ଝଟକା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କଲା RBI
ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆରବିଆଇ କହିଛି ।
Published : April 25, 2026 at 9:00 AM IST|
Updated : April 25, 2026 at 9:14 AM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ପେଟିଏମ ପେମେଣ୍ଟସ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପୁଣି ବଡ ଝଟକା । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପେଟିଏମ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ଆରବିଆଇ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ‘‘ପେଟିଏମର ନେଣଦେଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏହାର ଜମାକାରୀଙ୍କ ହିତରେ ନଥିଲା । ବ୍ୟାଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଜନହିତ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ଏଥିପାଇଁ ପେଟିଏମ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାରବାରକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।’’
ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆରବିଆଇ କହିଛି । ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବି ପେଟିଏମ ପେମେଣ୍ଟସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ ନିକଟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ରହିଛି । ଗତ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022ରେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ପେଟିଏମ ପେମେଣ୍ଟସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏହି କଟକଣା
ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ନାମୀ କମ୍ପାନୀ ପେଟିଏମ ପେମେଣ୍ଟସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥିଲା ଆରବିଆଇ । ଏହାପରେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ, ୱାଲେଟ୍ ଟପ ଅପ୍ କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲା । ହେଲେ ଗ୍ରାହକ ପେଟିଏମରେ ମହଜୁଦ ରଖିଥିବା ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ଲଗାଇ ନଥିଲା ଆରବିଆଇ। ସେଭିଂସ, କରେଣ୍ଟ, ପ୍ରିପେଡ୍, ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ କମନ ମୋବିଲିଟି କାର୍ଡ (NCMC)ରୁ ନିର୍ଦ୍ବଦ୍ବ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଗ୍ରାହକ । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆରବିଆଇ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କମ୍ପାନୀ ଆରବିଆଇର ଅନେକ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁପାଳନ କରିନଥିବା ସିଷ୍ଟମ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଓ କମ୍ପାଇଲେସନ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହାସହ ପେଟିଏମ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିବାରୁ ଏଭଳି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆରବିଆଇ ।
