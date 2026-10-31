ଆଜି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ : 'ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି'ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଏକତା ଦିବସରେ 'ଏକତା ଦୌଡ଼' ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଜୁରାଟ କେଭାଡିଆ ସ୍ଥିତ 'ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି'(ଏକତା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି)ରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 31, 2026 at 10:45 AM IST
Rashtriya Ekta Diwas 2026:
ଆଜି ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 151 ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଆଜି ସକାଳେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି. ପି. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମେତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଛକରେ ଭାରତର 'ଲୌହ ପୁରୁଷ'ଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ନିଷ୍ଠାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହ ପ୍ରଣାମ । ସେ ଥିଲେ 'ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ'ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଦେଶର 'ଲୌହ ପୁରୁଷ' । ସେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସକ୍ଷମ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ । ଭାରତ ମାତାର ସେବାରେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣ, ଏକ ବିକଶିତ ତଥା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛି ।"
अखंड भारत के प्रणेता देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने एक सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मां भारती की सेवा में उनका त्याग और समर्पण विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ा प्रेरणास्रोत है।— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି:
ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 'ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି' (ଏକତା ପାଇଁ ଦୌଡ଼) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଜୁରାଟର କେଭାଡିଆ ସ୍ଥିତ 'ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି' (ଏକତା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି)ଠାରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । 'ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ' ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ଜାତୀୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତା ଆଣିବାରେ ପଟେଲଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
'ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି' ଶୁଭାରମ୍ଭ:
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ 'ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ' ଅବସରରେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ 'ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି' (Run for Unity) ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଖେଡ଼ା ଓ ବାରଦୋଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଜନସେବା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱର ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଛି ।
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah pays floral tributes at the statue of Sardar Vallabhbhai Patel on his 151st birth anniversary. https://t.co/UQbwZECVQm— ANI (@ANI) October 31, 2026
ଲୌହ ମାନବଙ୍କ ବିଷୟରେ...
ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ (୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୧୮୭୫ – ୧୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୦) ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଇନଜୀବୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ । ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ । ଶହ ଶହ ବିଖଣ୍ଡିତ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଏକତାର ସୁତ୍ରଧର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।