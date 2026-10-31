ETV Bharat / bharat

ଆଜି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ : 'ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି'ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଏକତା ଦିବସରେ 'ଏକତା ଦୌଡ଼' ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଜୁରାଟ କେଭାଡିଆ ସ୍ଥିତ 'ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି'(ଏକତା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି)ରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।

Rashtriya Ekta Diwas 2026 Pm pays tribute Home Minister inaugurated Run for Unity
ଆଜି ଏକତା ଦିବସ: 'ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି'ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଏକଦା ଦୌଡ଼ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ (Screengrab)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 31, 2026 at 10:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rashtriya Ekta Diwas 2026:

ଆଜି ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 151 ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଆଜି ସକାଳେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି. ପି. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମେତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଛକରେ ଭାରତର 'ଲୌହ ପୁରୁଷ'ଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ନିଷ୍ଠାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହ ପ୍ରଣାମ । ସେ ଥିଲେ 'ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ'ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଦେଶର 'ଲୌହ ପୁରୁଷ' । ସେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସକ୍ଷମ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ । ଭାରତ ମାତାର ସେବାରେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣ, ଏକ ବିକଶିତ ତଥା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛି ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି:
ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 'ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି' (ଏକତା ପାଇଁ ଦୌଡ଼) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଜୁରାଟର କେଭାଡିଆ ସ୍ଥିତ 'ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି' (ଏକତା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି)ଠାରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । 'ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ' ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ଜାତୀୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତା ଆଣିବାରେ ପଟେଲଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

'ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି' ଶୁଭାରମ୍ଭ:
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ 'ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ' ଅବସରରେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ 'ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି' (Run for Unity) ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଖେଡ଼ା ଓ ବାରଦୋଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଜନସେବା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱର ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଲୌହ ମାନବଙ୍କ ବିଷୟରେ...
ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ (୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୧୮୭୫ – ୧୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୦) ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଇନଜୀବୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ । ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ । ଶହ ଶହ ବିଖଣ୍ଡିତ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଏକତାର ସୁତ୍ରଧର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି 'ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟ'ର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ରାମ ବନଜୀ ସୁତାର

ଏକତା ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

TAGGED:

RASHTRIYA EKTA DIWAS 2026
STATUE OF UNITY
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ
ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ
SARDAR VALLABHBHAI PATEL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.