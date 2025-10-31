ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, 'ଦେଶର ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା'
ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ।
Published : October 31, 2025 at 12:18 PM IST
Sardar Vallabhbhai Patel 150th Birth Anniversary ଗାନ୍ଧୀନଗର: ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ । ଗୁଜରାଟ ସ୍ଥିତ ଏକତା ନଗରରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 182 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟି (ଏକତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି)ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ତେବେ ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ମତଭେଦ ସ୍ୱୀକାର କିନ୍ତୁ ମନଭେଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
Paid homage to Sardar Vallabhbhai Patel at the ‘Statue of Unity’ in Kevadia.— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2025
SoU is a monumental tribute to Sardar Patel and his vision towards India’s unity and strength. Standing tall as the world’s tallest statue, it is a symbol of national pride and collective resolve to… pic.twitter.com/T4V6YOEDqo
'ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାକୁ ମଜବୁତ କରିବେ ଦେଶବାସୀ':
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଗୁଜରାଟର ଏକତା ନଗରରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏକତାର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାକୁ ବଢାଇବ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଛୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପୁଣି ଥରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଆମେ ଭାରତରେ ରହୁଛେ, ଆମେ ବିଚାରର ବିବିଧତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ମତଭେଦ ସ୍ୱୀକାର କିନ୍ତୁ ମନଭେଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।"
‘Statue of Unity’ is a tribute to Sardar Patel and what is remarkable is that it was built as a result of a mass movement, where people from across India, particularly India’s villages, felt connected with this iconic statue.— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2025
Do visit Kevadia and discover its grandness… https://t.co/MLG4E3TQDv
ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଳନ ହେବ ଭାରତ ପର୍ବ:
ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ଭାରତ ପର୍ବ' । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟିରେ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 15 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଭାରତ ପର୍ବ' ପାଳନ କରାଯିବ । ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବିବିଧତାରେ ଏକତାର ଭାବନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ପର୍ବ ଗୁଜରାଟର ଏକତା ନଗରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହି 15 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି, ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର, କାରିଗରମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ..
ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ 11 କେଜିର ବାନା ଉଡାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ; ପାରାଶୁଟ କପଡାରେ ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ 1875 ମସିହା 31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ 'ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ' ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।
The devotion to Maa Bharti is the highest form of worship for every Indian. pic.twitter.com/FprujcDtIl— PMO India (@PMOIndia) October 31, 2025