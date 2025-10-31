ETV Bharat / bharat

ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, 'ଦେଶର ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା'

ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ।

PM Modi Pays Tribute To Sardar Patel
PM Modi Pays Tribute To Sardar Patel (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 31, 2025 at 12:18 PM IST

Sardar Vallabhbhai Patel 150th Birth Anniversary ଗାନ୍ଧୀନଗର: ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ । ଗୁଜରାଟ ସ୍ଥିତ ଏକତା ନଗରରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 182 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟି (ଏକତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି)ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ତେବେ ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ମତଭେଦ ସ୍ୱୀକାର କିନ୍ତୁ ମନଭେଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

'ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାକୁ ମଜବୁତ କରିବେ ଦେଶବାସୀ':

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଗୁଜରାଟର ଏକତା ନଗରରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏକତାର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାକୁ ବଢାଇବ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଛୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପୁଣି ଥରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଆମେ ଭାରତରେ ରହୁଛେ, ଆମେ ବିଚାରର ବିବିଧତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ମତଭେଦ ସ୍ୱୀକାର କିନ୍ତୁ ମନଭେଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।"

Statue of Unity Gujarat
Statue of Unity Gujarat (ani)

ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଳନ ହେବ ଭାରତ ପର୍ବ:

ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ଭାରତ ପର୍ବ' । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟିରେ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 15 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଭାରତ ପର୍ବ' ପାଳନ କରାଯିବ । ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବିବିଧତାରେ ଏକତାର ଭାବନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ପର୍ବ ଗୁଜରାଟର ଏକତା ନଗରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହି 15 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି, ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର, କାରିଗରମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ।

PM Modi Pays Tribute To Sardar Patel at Statue of unity
PM Modi Pays Tribute To Sardar Patel at Statue of unity (ANI)

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ 1875 ମସିହା 31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ 'ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ' ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

