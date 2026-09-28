ETV Bharat / bharat

ବିହାରରେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ: ଜମିରୁ ପାଣି ଶୋଷି ଆକାଶକୁ ଉଠିଲା, ଘରର ଛାତ ଉଡାଇ ନେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ମୃତାହତ ଖବର ମିଳିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଘୁର୍ଣ୍ଣିଝଡ ଅନେକ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସ ଉଡାଇନେବା ସହ ଗଛ ଓପାଡି ଦେଇଛି ।

The tornadic waterspout that developed over Mohiuddin Nagar block in Samastipur district
ବିହାରରେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ((ETV Bharat/Special Arrangement))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2026 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପାଟନା: ବିହାରର ସମସ୍ତୀପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବିରଳ ଘୁର୍ଣ୍ଣିଝଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଘୁର୍ଣ୍ଣିଝଡ ଅନେକ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସ ଉଡାଇନେବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଯିବା ସମୟରେ ଏହି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିହାରର ମୋହିଉଦ୍ଦିନନଗର ବ୍ଲକରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୁର୍ଣ୍ଣିଝଡର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ବିହାରରେ ବିରଳ ଘୁର୍ଣ୍ଣିଝଡ

ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଗଭୀର ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ବାୟୁ ଏବଂ କୁହୁଡିର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଲମ୍ବା ସ୍ତମ୍ଭ ନାଚିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଏହା ଚାଷ ଜମିରୁ ପାଣି ଶୋଷି ଉପରକୁ ଉଠିବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ସହ ସେଠାରେ କିଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଆଜବେଷ୍ଟସ ଛାତ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାରିପଟେ ଉଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଚାଷଜମିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଘୁର୍ଣ୍ଣିଝଡଟି ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ପ୍ରଥମେ ଗଛଗୁଡିକୁ ଧରାଶାୟୀ କରି ପକାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଥିବା ଘର ଗୁଡିକର ଛାତ ଉଡାଇ ନେଇଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ମୃତାହତ ଖବର ମିଳିନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରସପୁର ପାଟାସିଆ (ପଶ୍ଚିମ) ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଲତାନପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା। ମୋହିଉଦ୍ଦିନନଗର ବିଡିଓ କୁହନ୍ତି ଯେ ଘୁର୍ଣ୍ଣିଝଡ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନଙ୍କ ଘରକୁ ଉଡାଇ ନେଇଥିଲା। ପଡୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଘରର ଛାତ ମଧ୍ୟ ଉଡିଯାଇଥିଲା ।

ଟର୍ନାଡିକ ୱାଟରସ୍ପାଉଟ କଣ ?

ଟର୍ନାଡିକ ୱାଟରସ୍ପାଉଟ ହେଉଛି ଏପରି ଟର୍ନେଡୋ (ଘୁର୍ଣ୍ଣିଝଡ) ଯାହା ପାଣି ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଚାରିଆଡେ ଘୂରି ବୁଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ସ୍ତମ୍ଭ ଯାହାକି ପାଣି ଏବଂ ମେଘ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କାହାଳୀ ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଟର୍ନେଡୋ (ଘୁର୍ଣ୍ଣିଝଡ) ପରି ସମାନ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ତୀବ୍ର ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ପବନ, କୁଆପଥର ଏବଂ ବିଜୁଳି ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଜଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ଘୁର୍ଣ୍ଣିଝଡ ମୁଖ୍ୟତଃ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି।

IMD ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆନନ୍ଦ ଶଙ୍କର ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ଘୁର୍ଣ୍ଣିଝଡ ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ । ପାଣି ଉପର ଆଡକୁ ଉଠି ମେଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠେ। ୱାଟରସ୍ପାଉଟ ମୂଳତଃ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ପବନ ଏବଂ କୁହୁଡି ବା ଘନୀଭୂତ ଜଳ ବିନ୍ଦୁର ମିଶ୍ରଣ । ପାଣିପାଗ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବର୍ଷା ହେବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମେଘର ଆଧାର କମ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟେ’’।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ, ଉଡିଗଲା ଟ୍ରକ - Tornado in Lincoln

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାରବାଡୋସରେ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ; ସ୍ବଦେଶ ଫେରିବା ଚିନ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଆନ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାର୍ଟାଡ୍ ବିମାନ ପଠାଇବ ବିସିସିଆଇ - Hurricane Beryl

TAGGED:

BIHAR TORNEDO
BIHAR TORNEDO LIVE
ବିହାର ଘୁର୍ଣ୍ଣିଝଡ
ବିହାର ଟର୍ନେଡୋ ଲାଇଭ
RARE TORNADIC WATERSPOUT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.