ଏକାଠି ପଢିଲେ ଅଫିସର ହେଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅବସର ନେବେ 14 ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ

କେରଳର ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗରେ 14 ଜଣ ସାଙ୍ଗ କେରଳ ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

rare coincidence in Kerala 14 Veterinarians Same Batch 14 Districts Collective Retirement on the Same Day
ଏକାଠି ପଢିଲେ, ଏକାଠି ଅଫିସର ହେଲେ, ଏବେ ଏକାଠି ଅବସର ନେବେ 14 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 20, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍(କେରଳ): କେରଳର ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗରେ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯୋଗ । ଏକକାଳୀନ ଅବସର ନେବେ 14 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ଭେଟେନାରୀ କଲେଜର ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟାଚର ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ସମାନ ପଦବୀରୁ ନେବେ ଅବସର । ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କରିତୋଳୁଛି ।

14 ଜଣ ସାଙ୍ଗ । 14 ଜଣ 1987 ମସିହାରେ ଭେଟେନାରି ସାଇନ୍ସରେ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିଶୁରରେ ଥିବା ମନୁଥି ଭେଟେନାରି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିଶନ ନିଅନ୍ତି । ହେଲେ କେହି କେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସଂଯୋଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ । ଏହି 14 ଜଣ ସାଙ୍ଗ କେରଳ ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ 14 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସମାନ ବ୍ୟାଚର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।

Studied In Same Batch, Retiring On Same Day: 14 Veterinary Officers From Kerala Share Unique Journey (ETV Bharat)
ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଚରେ ପାଠପଢ଼ା, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅବସର: କେରଳର ୧୪ ଜଣ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ସଂଯୋଗ (ETV Bharat)

ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ରିତ ସଂଯୋଗ:

ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗର 71 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଏପରି ସଂଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ । 14 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ମନୁଥି ଭେଟେନାରି କଲେଜରୁ 1987 ମସିହାରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଆଗକୁ ଯାଇ କେରଳର ପଶୁପଳନ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକତ୍ର ଅବସର ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଅବସର ନେବାର ତାରିଖ ମେ 31, 2026 ମସିହାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନେବେ ଅବସର:

ଏହି ଏକତ୍ର ଭାବେ ଅବସର ନେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ, ଡ. ଡ଼ି ସାଇନ କୁମାର ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ । ଆରମ୍ରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଚରେ 120 ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ । ସମସ୍ତେ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଥିବା ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ କେରଳ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ପାଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ 1987 ମସିହା ବ୍ୟାଚର ଛାତ୍ର । ସେହି ସମୟରେ NEET ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା । କଲେଜରୁ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନିଜର କ୍ୟାରିଅର ଗଢିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ । ମାତ୍ର ଆମେ 14 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ । ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଏହା ଏକ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ବିଷୟ । "

ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ:

କେରଳ ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗ ଏକ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି । କେରଳରେ ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟାଚରେ ଥିବା ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଅଧିକାରୀ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ସମାନ ପଦବୀରୁ ଅବସର ନେଇ ନଥିଲେ । ଯାହା ଏହି ସମକାଳୀନ ଅବସର ଉତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କରିଦେଉଛି ।

ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ ଆମର ବଳ:

ଡ଼. ପି ଭି ଅରୁଣୋଦୟମ୍, ଆଲାପୁଝାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ବ୍ୟାଚର ସାଥୀମାନେ WhatsApp Groupରେ ବହୁ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହନ୍ତି । ଆମେ ଆମ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସହିତ କାହାର ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବ୍ୟାଚର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ଏକତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥାଉ । ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ ଆମର ବଳ ।"

ଏହି ବ୍ୟାଚର ଅଧିକାରୀମାନେ ରିଟାରମେଣ୍ଟ ନେବା ଆଗରୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ଗେଟ ଟୁଗେଦର ବା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ସେମାନେ ପଢୁଥିବା ମନୁଥି ଭେଟେନାରୀ କଲେଜର ଅଡ଼ିଟୋରିଅମରେ ଆୟୋଜନ ହେବ । ଏହି ଉତ୍ସବର ନାମ "ଏକ କ୍ଲାସ ଓ ଏକ ଡ଼ିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯାତ୍ରା"(One Class, One Department’s Journey) ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସଂଯୋଜକ ଡ. ଡ଼ି ସାଇନ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ।

ଅବସର ନେଉଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଓ ଜିଲ୍ଲା:

  1. ଡ଼. ଏସ୍ ରାମା: ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍
  2. ଡ. ଡ଼ି ସାଇନ କୁମାର: କୋଲମ୍
  3. ଡ଼. ପି ଭି ଅରୁଣୋଦୟମ୍: ଆଲାପୁଝା
  4. ଡ଼. ସନ୍ତୋଷ: ପଥନମଥିତା
  5. ଡ଼. ପି କେ ମନୋଜ କୁମାର: କୋଟାୟାମ୍
  6. ଡ଼. ବିଜୁ ଜାକୋବ ଚେମବରଥି- ଇଡୁକି
  7. ଡ଼. ପି ଜି ରାଜେଶ- ପଲକ୍କଡ଼
  8. ଡ଼. ପି ସାଜି କୁମାର- ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ୍
  9. ଡ଼. କେ ବି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର- ଥ୍ରୀଶୂର
  10. ଡ଼. ଏସ୍ ଅନିଲ କୁମାର- କନ୍ନୁର
  11. ଡ଼. ଜାକାରିଆ ସାଦିକ୍- ମଲ୍ଲାପୁରମ୍
  12. ଡ଼. ଭି ଗୀଥା- କୋଝିକୋଡ଼େ
  13. ଡ଼. ଟି ୟୁ ସାହିନା- ୱାଏନାଡ଼
  14. ଡ଼. ବନ୍ଦୁ କେ ଭି- କସାରାଗୋଡ଼

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

