କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦେଖାଗଲା ବିରଳ ଆଟଲାସ ମଥ
Published : October 30, 2025 at 1:10 PM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଆଟଲାସ ମଥ ବା ଆଟାକ୍ସ ଆଟଲାସ୍ । ଏହାକୁ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଜାପିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ନିକଟରେ ଏହା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଡାଭାଙ୍ଗେରେ ଜିଲ୍ଲାର କରଓ୍ବାରର ଗୁଡ୍ଡହଲ୍ଲିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ରବି ଗୌଡ ଏହି ପ୍ରକାର ପତଙ୍ଗକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ ।
ଏଣ୍ଟୋମେଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଆକାର ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଏହା ଲେପିଡୋପ୍ଟେରା ଅର୍ଡରର ଏକ ବିଶେଷ ପତଙ୍ଗ । ଯାହା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଭାବରେ ଆଟାକ୍ସ ଆଟଲାସ୍ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ପତଙ୍ଗ ତାର ଆକାର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ବିଶେଷ କରି ଏହାର ଡେଣାର ଲମ୍ବ 24 ସେମି । ଏହି ଆଟଲାସ ମଥର ମୁଖ କିମ୍ବା ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ନାହିଁ, ଏହା ଉପକୂଳ ଏବଂ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ।
ଫିମେଲ ମଥ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଗଛରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ଏବଂ ଲାଭା ସେହି ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଖାଇଥାଏ ଓ ପୁରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ । ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପରେ ଏକ କୋକୁନ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ପୁରା ପତଙ୍ଗ ରୂପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ । ଏହାର ମୁଖ ବା ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ନଥିବାରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥାଏ । ଏହା କେବଳ ଏକ କୀଟ ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ବଞ୍ଚିଥାଏ ।
ଏଣ୍ଟୋମେଲୋଜିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ମିଳନ ପରେ ମେଲ୍ ପତଙ୍ଗ ମରିଯାଇଥାଏ ଓ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପରେ ଫିଲମେଲ ପତଙ୍ଗ ମରିଯାଇଥାଏ । ପରେ ଏହା ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ପିମ୍ପୁଡି, ନତେଚ ବିଲେଇଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ।
ଆଟାକ୍ସ ଆଟଲାସ୍ କେବଳ 14ରୁ 18 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିରହିଥାଏ । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବିଶାଳ ଓ ଡେଣା ମେଲାଇ ରହିଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଶୋଇ ରହିଥାଏ ନଚେତ ମିଳନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ । ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହା ଉପକୂଳ ଏବଂ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ । ଫରେଷ୍ଟର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ।
