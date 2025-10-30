ETV Bharat / bharat

କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦେଖାଗଲା ବିରଳ ଆଟଲାସ ମଥ

ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ରବି ଗୌଡ ଏହି ପ୍ରକାର ପତଙ୍ଗକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ ।

Atlas Moth
Atlas Moth (Amateur photographer, Ravi Gowda)
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଆଟଲାସ ମଥ ବା ଆଟାକ୍ସ ଆଟଲାସ୍‌ । ଏହାକୁ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଜାପିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ନିକଟରେ ଏହା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଡାଭାଙ୍ଗେରେ ଜିଲ୍ଲାର କରଓ୍ବାରର ଗୁଡ୍ଡହଲ୍ଲିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ରବି ଗୌଡ ଏହି ପ୍ରକାର ପତଙ୍ଗକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ ।

ଏଣ୍ଟୋମେଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଆକାର ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଏହା ଲେପିଡୋପ୍ଟେରା ଅର୍ଡରର ଏକ ବିଶେଷ ପତଙ୍ଗ । ଯାହା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍‌ ଭାବରେ ଆଟାକ୍ସ ଆଟଲାସ୍‌ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ପତଙ୍ଗ ତାର ଆକାର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ବିଶେଷ କରି ଏହାର ଡେଣାର ଲମ୍ବ 24 ସେମି । ଏହି ଆଟଲାସ ମଥର ମୁଖ କିମ୍ବା ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ନାହିଁ, ଏହା ଉପକୂଳ ଏବଂ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ।

Wingspan of Atlas Moth is 24 cm
Wingspan of Atlas Moth is 24 cm (Amateur photographer, Ravi Gowda)

ଫିମେଲ ମଥ୍‌ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଗଛରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ଏବଂ ଲାଭା ସେହି ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଖାଇଥାଏ ଓ ପୁରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ । ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପରେ ଏକ କୋକୁନ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ପୁରା ପତଙ୍ଗ ରୂପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ । ଏହାର ମୁଖ ବା ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ନଥିବାରୁ ଖୁବ୍‌ କମ୍‌ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥାଏ । ଏହା କେବଳ ଏକ କୀଟ ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ବଞ୍ଚିଥାଏ ।

ଏଣ୍ଟୋମେଲୋଜିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ମିଳନ ପରେ ମେଲ୍‌ ପତଙ୍ଗ ମରିଯାଇଥାଏ ଓ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପରେ ଫିଲମେଲ ପତଙ୍ଗ ମରିଯାଇଥାଏ । ପରେ ଏହା ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ପିମ୍ପୁଡି, ନତେଚ ବିଲେଇଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ।

ଆଟାକ୍ସ ଆଟଲାସ୍‌ କେବଳ 14ରୁ 18 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିରହିଥାଏ । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବିଶାଳ ଓ ଡେଣା ମେଲାଇ ରହିଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଶୋଇ ରହିଥାଏ ନଚେତ ମିଳନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ । ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହା ଉପକୂଳ ଏବଂ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ । ଫରେଷ୍ଟର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ।

