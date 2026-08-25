ETV Bharat / bharat

ରାମ୍ ରହିମଙ୍କୁ ପୁଣି ମିିଳିଲା 21 ଦିନିଆ ପାରୋଲ, ଏଥରକୁ ମିଶାଇ 17 ଥର ପାଇଁ ଜେଲରୁ ବାହାରିବେ ଡେରା ସଚ୍ଚା ସୌଦା ମୁଖ୍ୟ

9 ବର୍ଷ ଭିତରେ 17 ଥର ପାରୋଲ ମିଳିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଏପରିକି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ।

Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim Singh
ଫାଇଲ୍- ଡେରା ସଚ୍ଚା ସୌଦା ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁମିତ ରାମ ରହୀମ ସିଂ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସିରସା: ଡେରା ସଚ୍ଚା ସୌଦା ମୁଖ୍ୟ ଗୁରମିତ୍ ରାମ୍ ରହିମ୍ ସିଂହଙ୍କୁ ପୁଣି 21ଦିନିଆ ପାରୋଲ ମିଳିଛି । 2017ରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଗୁୁରୁମିତ ସିଂହ ଏହାକୁ ମିଶାଇ 17 ଥର ପାଇଁ ପାରୋଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି । ହତ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମିଳିଛି ।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାମ ରହିମଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ଛୁଟି ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ଛୁଟିରେ ସିରସାସ୍ଥିତ ଡେରା ସଚ୍ଚା ସୌଦା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ । ଏହି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ରାମ ରହିମଙ୍କ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସିରସା ଡେରା ସଚ୍ଚା ସୌଦା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାମ ରହିମ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।

ଡେରା ସଚ୍ଚା ସୌଦା ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଗାମୀ ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ହରିୟାଣାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବେଶି ରହିଛି । ହରିୟାଣାର ସିରସା, ଫତେହବାଦ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, କଇଠଲ ଏବଂ ହିସାର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ରହିଛି ।

ଏହି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଗୁରୁ ରାମ ରହିମ ହତ୍ୟା ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ 17 ଥର ପାରୋଲ ମିଳିସାରିଲାଣି । 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ 17 ଥର ପାରୋଲ ମିଳିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଏପରିକି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ।

ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ 2026 ଜାନୁଆରୀରେ 40 ଦିନିଆ ଏବଂ ମେ'ରେ 30 ଦିନିଆ ପାରୋଲରେ ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ 2025 ଅଗଷ୍ଟରେ 40ଦିନିଆ, ଏପ୍ରିଲରେ 21 ଦିନିଆ, ଜାନୁଆରୀରେ 30 ଦିନିଆ ପାରୋଲରେ ଯାଇଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ଫେବୃଆରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 5 ଦିନିଆ ପାରୋଲରେ ଯାଇଥିଲେ ।

2024 ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ 20 ଦିନିଆ ପାରୋଲ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା । 2024 ଅଗଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ 21 ଦିନିଆ ପାରୋଲ ମିଳିଥିଲା । 2022ରେ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀରେ 3 ସପ୍ତାହ ପାରୋଲ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର, ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ସମୟ ନିର୍ବାଚନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତଥାପି, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପାରୋଲ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ବଢିଛି

ରାମ ରହିମଙ୍କ ପୂର୍ବ ପାରୋଲ

  • ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୦: ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
  • ମେ ୨୦୨୧: ଅସୁସ୍ଥ ମା’ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ୧୨ ଘଣ୍ଟାର ପାରୋଲ
  • ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୨: ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ୨୧ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
  • ଜୁନ୍ ୨୦୨୨: ହରିୟାଣା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୩୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
  • ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୨: ହରିୟାଣା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଆଦମପୁର ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୪୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
  • ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩: ୪୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ।
  • ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩: ହରିୟାଣା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୩୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
  • ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩: ରାଜସ୍ଥାନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୨୯ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
  • ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୩୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ।
  • ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୪: ୨୧ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
  • ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪: ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ୨୧ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
  • ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୩୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
  • ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫: ଡେରା ସଚ୍ଚା ସୌଦାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାସ ସମୟରେ ୨୧ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
  • ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫: ସିରସା ଡେରା ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୪୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
  • ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬: ସିରସା ଡେରାରେ ରହିବା ପାଇଁ ୪୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
  • ମେ ୨୦୨୬: ସିରସା ଡେରାରେ ରହିବା ପାଇଁ ୩୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
  • ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬: ସିରସା ଡେରାରେ ରହିବା ପାଇଁ ୨୧ ଦିନିଆ ପାରୋଲ


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 251 କିଲୋ କ୍ଷୀରରେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଫଟୋକୁ କରାଗଲା ଅଭିଷେକ; ଆରଜେଡି ନେତା କହିଲେ, 'କଳିିଯୁଗର ଦେବତା'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୧୦୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଦୋଷୀ; ୨୦୨୪ର ଜାମିନ ଆଦେଶକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

TAGGED:

RAM RAHIM GRANTED PAROLE AGAIN
DERA SACHA SAUDA SIRSA
RAM RAHIM PAROLE
ଗୁରମିତ ରାମ ରହିମ ସିଂହ
GURMEET RAM RAHIM PAROLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.