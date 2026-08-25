ରାମ୍ ରହିମଙ୍କୁ ପୁଣି ମିିଳିଲା 21 ଦିନିଆ ପାରୋଲ, ଏଥରକୁ ମିଶାଇ 17 ଥର ପାଇଁ ଜେଲରୁ ବାହାରିବେ ଡେରା ସଚ୍ଚା ସୌଦା ମୁଖ୍ୟ
9 ବର୍ଷ ଭିତରେ 17 ଥର ପାରୋଲ ମିଳିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଏପରିକି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ।
Published : August 25, 2026 at 1:41 PM IST
ସିରସା: ଡେରା ସଚ୍ଚା ସୌଦା ମୁଖ୍ୟ ଗୁରମିତ୍ ରାମ୍ ରହିମ୍ ସିଂହଙ୍କୁ ପୁଣି 21ଦିନିଆ ପାରୋଲ ମିଳିଛି । 2017ରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଗୁୁରୁମିତ ସିଂହ ଏହାକୁ ମିଶାଇ 17 ଥର ପାଇଁ ପାରୋଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି । ହତ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମିଳିଛି ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାମ ରହିମଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ଛୁଟି ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ଛୁଟିରେ ସିରସାସ୍ଥିତ ଡେରା ସଚ୍ଚା ସୌଦା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ । ଏହି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ରାମ ରହିମଙ୍କ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସିରସା ଡେରା ସଚ୍ଚା ସୌଦା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାମ ରହିମ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଡେରା ସଚ୍ଚା ସୌଦା ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଗାମୀ ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ହରିୟାଣାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବେଶି ରହିଛି । ହରିୟାଣାର ସିରସା, ଫତେହବାଦ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, କଇଠଲ ଏବଂ ହିସାର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ରହିଛି ।
ଏହି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଗୁରୁ ରାମ ରହିମ ହତ୍ୟା ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ 17 ଥର ପାରୋଲ ମିଳିସାରିଲାଣି । 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ 17 ଥର ପାରୋଲ ମିଳିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଏପରିକି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ।
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ 2026 ଜାନୁଆରୀରେ 40 ଦିନିଆ ଏବଂ ମେ'ରେ 30 ଦିନିଆ ପାରୋଲରେ ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ 2025 ଅଗଷ୍ଟରେ 40ଦିନିଆ, ଏପ୍ରିଲରେ 21 ଦିନିଆ, ଜାନୁଆରୀରେ 30 ଦିନିଆ ପାରୋଲରେ ଯାଇଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ଫେବୃଆରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 5 ଦିନିଆ ପାରୋଲରେ ଯାଇଥିଲେ ।
2024 ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ 20 ଦିନିଆ ପାରୋଲ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା । 2024 ଅଗଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ 21 ଦିନିଆ ପାରୋଲ ମିଳିଥିଲା । 2022ରେ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀରେ 3 ସପ୍ତାହ ପାରୋଲ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର, ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ସମୟ ନିର୍ବାଚନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତଥାପି, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପାରୋଲ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ବଢିଛି
ରାମ ରହିମଙ୍କ ପୂର୍ବ ପାରୋଲ
- ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୦: ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
- ମେ ୨୦୨୧: ଅସୁସ୍ଥ ମା’ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ୧୨ ଘଣ୍ଟାର ପାରୋଲ
- ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୨: ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ୨୧ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
- ଜୁନ୍ ୨୦୨୨: ହରିୟାଣା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୩୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
- ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୨: ହରିୟାଣା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଆଦମପୁର ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୪୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
- ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩: ୪୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ।
- ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩: ହରିୟାଣା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୩୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
- ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩: ରାଜସ୍ଥାନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୨୯ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
- ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୩୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ।
- ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୪: ୨୧ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
- ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪: ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ୨୧ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
- ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୩୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
- ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫: ଡେରା ସଚ୍ଚା ସୌଦାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାସ ସମୟରେ ୨୧ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
- ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫: ସିରସା ଡେରା ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୪୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
- ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬: ସିରସା ଡେରାରେ ରହିବା ପାଇଁ ୪୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
- ମେ ୨୦୨୬: ସିରସା ଡେରାରେ ରହିବା ପାଇଁ ୩୦ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
- ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬: ସିରସା ଡେରାରେ ରହିବା ପାଇଁ ୨୧ ଦିନିଆ ପାରୋଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 251 କିଲୋ କ୍ଷୀରରେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଫଟୋକୁ କରାଗଲା ଅଭିଷେକ; ଆରଜେଡି ନେତା କହିଲେ, 'କଳିିଯୁଗର ଦେବତା'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୧୦୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଦୋଷୀ; ୨୦୨୪ର ଜାମିନ ଆଦେଶକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ