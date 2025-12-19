ETV Bharat / bharat

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ 'ୱିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟ':ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜମିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ

ରାମୋଜୀ ୱିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟ ମହୋତ୍ସବ 2026 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ । ଫିଲ୍ମସିଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ଦର୍ଶକ କିପରି ଭରପୂର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବେ  ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

(Etv Bharat)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର 'ରାମୋଜୀ ୱିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟ' ମହୋତ୍ସବ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଛି । ଏହି ଉତ୍ସବ 2026 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ । ଏହି ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ଦର୍ଶକ କିପରି ଭରପୂର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ୱିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି କାର୍ନିଭାଲ ପରେଡ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଗ୍ଲୋ ଗାର୍ଡେନ ଏବଂ ମାୟାଲୋକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

Ramoji Winter Fest kicks off at Film City
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ୱିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟରେ ମସଗୁଲ ପର୍ଯ୍ୟଟକ (Etv Bharat)


ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡକୁ ଦେଖି ଭିଜିଟିଂ ସମୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 9ଟା ରଖାଯାଇଛି । ଫଳରେ ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ସମୟ କଟାଇବା ସହ ଆଲୋକର ମହୋତ୍ସବ, ଗାର୍ଡେନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଲ୍ମ ସେଟ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରେ ବୁଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆର ଏକ ନିଆରା ମଜା ନେଇ ପାରିବେ । ଏଥି ସହିତ ୱାଇଲଡ ୱେଷ୍ଟ ଷ୍ଟଣ୍ଟ, ରାଇଡ୍ସ, ଲାଇଭ ସୋ, ଆଡଭେଞ୍ଚର ପାର୍କରେ ବୁଲିବାର ଅଫୁରନ୍ତ ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଦର୍ଶକ ।

Winter Fest at Ramoji Film City
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ୱିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟ (Etv Bharat)

କାର୍ନିଭାଲ ପରେଡ

ରମୋଜୀ ଶୀତକାଳୀନ ମହୋତ୍ସବର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କାର୍ନିଭାଲ ପରେଡ । ପରେଡ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କରିଛି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ । ଚମତ୍କାର ଫ୍ଲୋଟ୍, ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା କଳାକାରମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ପରେଡ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ। ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଗ୍ଲୋ ଗାର୍ଡେନ୍ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଏ। ମାୟାଲୋକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ସେଟ୍‌ର ଯାଦୁ ଭିତରି ଦର୍ଶକ ନିଜକୁ ଭୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତି ।

ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ

Winter Fest at Ramoji Film City
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ୱିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟ (Etv Bharat)

ଆସୁଛି ନୂଆବର୍ଷ । ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାମୋଜି କାର୍ନିବେ-2026 ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି । ଡିଜେର ସମାରୋହ, ଲାଇଭ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି । ପରିଦର୍ଶକମାନେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମୁକ୍ତ ନୃତ୍ୟ ମଞ୍ଚ ବା ଓପେନ ଏୟାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋରରେ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ 2026 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏଠାରେ, ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ଅସୀମିତ ପାନୀୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଅନ-କଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ

ଯେଉଁମାନେ ଏହି ୱିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟରେ ଅଶଂଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହ ୱିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଅଶଂଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ । www.ramojifilmcity.com ଲଗ ଇନ କରି କିମ୍ବା 76598 76598 କଲ କରି ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇ ପାରିବେ । ଯଦି ୱିଣ୍ଟର ଟ୍ରିପରେ ଆପଣ ହାଇଦ୍ରବାଦ ଯାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

